Пробки в столичном регионе Франции превысили 550 километров

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пробки в столичном регионе Пробки в столичном регионе Иль-де-Франс превысили 550 километров накануне национальной забастовки, сообщило управление дорожного движения французского региона.

Масштабная общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря.

По сообщению парижской компании общественного транспорта RATP, из-за забастовки в четверг полностью прекратится движение поездов на одиннадцати линиях парижского метро - 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13. Крайне ограниченным движение будет на линиях 4, 7 и 9. В обычном режиме функционировать будут лишь беспилотные 1 и 14 линии парижской подземки.