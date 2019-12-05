Пробки в столичном регионе Франции превысили 550 километров

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пробки в столичном регионе Иль-де-Франс превысили 550 километров накануне национальной забастовки, сообщило управление дорожного движения французского региона.
Масштабная общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря.
По сообщению парижской компании общественного транспорта RATP, из-за забастовки в четверг полностью прекратится движение поездов на одиннадцати линиях парижского метро - 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13. Крайне ограниченным движение будет на линиях 4, 7 и 9. В обычном режиме функционировать будут лишь беспилотные 1 и 14 линии парижской подземки.
Значительные перебои предполагаются в работе пригородных парижских электричек RER. Также во французской столице будут ходить лишь около 30% автобусов и трамваев.
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