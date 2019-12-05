НАТО должна ответить на закупку Анкарой С-400, заявили в бундестаге

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. НАТО должна ответить на покупку Анкарой российских комплексов С-400 и суметь разместить противоракетные системы США в Турции, заявил РИА Новости депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид.
"Во-первых, это стало проблемой для НАТО, и поэтому нам нужен решительный ответ от НАТО, потому что мы считаем, что размещение российского оружия на турецкой земле угрожает единству НАТО. Вот почему мы должны найти другой способ защитить территорию Турции от ракет", - сказал он.
На вопрос о том, какой это должен быть ответ, Шмид предположил, что, возможно, стоит найти способ разместить в Турции американские противоракетные системы.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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На прошедшем в Лондоне саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит искать решение в связи с покупкой Турцией российских систем С-400, они не будут интегрироваться в общую противовоздушную оборону альянса.