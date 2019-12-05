НАТО должна ответить на закупку Анкарой С-400, заявили в бундестаге

"Во-первых, это стало проблемой для НАТО, и поэтому нам нужен решительный ответ от НАТО, потому что мы считаем, что размещение российского оружия на турецкой земле угрожает единству НАТО. Вот почему мы должны найти другой способ защитить территорию Турции от ракет", - сказал он.