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Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу
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РИА Новости

Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

07:27 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Станиславского в Новосибирске
Жилой дом на улице Станиславского в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пациента, который накануне сбежал из реанимации, вернули в больницу в Приморье, он продолжает лечение в Надеждинской центральной районной больнице, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.
Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
"Отделение реанимации находится на первом этаже. Пациент, примерно с 2.00 (19.00 мск) до 3.00 (20.00 мск), вылез через открытое окно и ушёл. Во время обхода дежурный врач, обнаружив отсутствие пациента, сразу сообщил в полицию", - рассказал представитель краевого департамента здравоохранения, отметив, что все пациенты находятся в реанимации без одежды.
Собеседник агентства добавил, что полицейские нашли пациента и вернули его в больницу. По их словам, он отправился домой. В настоящий момент пациент получает необходимое лечение.
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В полиции РИА Новости пояснили, что 51-летний житель Надеждинского района получил телесные повреждения во время бытовой ссоры и был госпитализирован.
"Мужчина самовольно покинул медицинское учреждение и был объявлен в розыск как без вести пропавший. В результате поисковых мероприятий сотрудники отдела МВД России по Надеждинскому району обнаружили гражданина по месту жительства в поселке Шмидтовка, после чего передали его медикам для дальнейшего лечения", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону. Как мужчина добрался до дома, в ведомстве не уточнили.
В четверг в Надеждинском районе Приморья от -10 до -17 градусов.
Сотрудник полиции
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МВД РФНадеждинский районРоссияПриморский крайПроисшествия
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