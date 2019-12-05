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Ученый из КНР мог вызвать случайные мутации, редактируя ДНК младенцев
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РИА Новости

Ученый из КНР мог вызвать случайные мутации, редактируя ДНК младенцев

07:23 05.12.2019
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя проводят исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
Сотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя проводят исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Китайский ученый Хэ Цзянькуй мог вызвать непреднамеренные мутации в геноме младенцев, чью ДНК он редактировал, свидетельствуют отрывки его исследования, опубликованные журналом MIT Technology Review.
В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что действовал Хэ Цзянькуй самостоятельно на самостоятельно собранные деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он понесет ответственность.
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Работа ученого "Рождение близнецов после генного редактирования для невосприимчивости к ВИЧ" так и не была опубликована. MIT Technology Review обсудил рукопись с экспертами, и их реакция была однозначной. В частности, они сделали выводы, что основные заявление Хэ Цзянькуя и его команды не подтверждаются данными, а на родителей детей могли оказывать давление. Кроме того, их озабоченность вызвало то, что в результате генного редактирования могли произойти нежелательные мутации.
"Один эмбрион не показал нецелевые мутации. Другой отредактированный эмбрион продемонстрировал одну возможную 1-bp вставку в межгенный участок в хромосоме 1", - говорится в тексте исследования.
По мнению экспертов, данные исследования Хэ Цзянькуя указывают на то, что разные клетки эмбрионов были отредактированы по-разному, а некоторые могли вообще остаться неотредактированными. Это значит, что лишь некоторые клетки могут обладать отредактированным геном, устойчивым к ВИЧ. Это также значит, что некоторые клетки могут быть непреднамеренно отредактированы.
Отмечается, что в работе чрезвычайно короткое этическое обоснование, а план исследования был зарегистрирован только после того, как близнецы уже родились.
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