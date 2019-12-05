Ученый из КНР мог вызвать случайные мутации, редактируя ДНК младенцев

В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что действовал Хэ Цзянькуй самостоятельно на самостоятельно собранные деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он понесет ответственность.

Работа ученого "Рождение близнецов после генного редактирования для невосприимчивости к ВИЧ" так и не была опубликована. MIT Technology Review обсудил рукопись с экспертами, и их реакция была однозначной. В частности, они сделали выводы, что основные заявление Хэ Цзянькуя и его команды не подтверждаются данными, а на родителей детей могли оказывать давление. Кроме того, их озабоченность вызвало то, что в результате генного редактирования могли произойти нежелательные мутации.

"Один эмбрион не показал нецелевые мутации. Другой отредактированный эмбрион продемонстрировал одну возможную 1-bp вставку в межгенный участок в хромосоме 1", - говорится в тексте исследования.

По мнению экспертов, данные исследования Хэ Цзянькуя указывают на то, что разные клетки эмбрионов были отредактированы по-разному, а некоторые могли вообще остаться неотредактированными. Это значит, что лишь некоторые клетки могут обладать отредактированным геном, устойчивым к ВИЧ. Это также значит, что некоторые клетки могут быть непреднамеренно отредактированы.