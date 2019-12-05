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Полиция задержала банду, торговавшую поддельными полисами каско
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РИА Новости

Полиция задержала банду, торговавшую поддельными полисами каско

07:13 05.12.2019 (обновлено: 13:06 05.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПункт продажи страховых полисов
Пункт продажи страховых полисов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московские полицейские раскрыли преступную группировку, занимавшуюся продажей поддельных страховых полисов каско, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она рассказала, что мошенники получили доступ к базе данных одной из столичных компаний и от ее имени звонили клиентам и продавали им фальшивые полисы. Банда состояла из нескольких подразделений, а роли в ней были четко распределены. "Call-центр" базировался в Симферополе, общались сообщники через мессенджеры и электронную почту. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы.
От их действий пострадали 102 жителя Москвы и области, материальный ущерб превышает пять миллионов рублей, добавила Волк.
По ее словам, сотрудники уголовного розыска по ТиНАО с апреля прошлого года по август нынешнего задержали девять членов банды и двух ее предполагаемых организаторов. Во время обысков у них нашли поддельные бланки страховых компаний, компьютеры, оргтехнику, мобильные устройства и банковские карты, а также списки людей, ставших жертвами мошенников.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Следственные действия в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся торговлей наркотиками
3 декабря, 07:17
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
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ПодмосковьеИрина ВолкМВД РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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