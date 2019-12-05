Полиция задержала банду, торговавшую поддельными полисами каско

Она рассказала, что мошенники получили доступ к базе данных одной из столичных компаний и от ее имени звонили клиентам и продавали им фальшивые полисы. Банда состояла из нескольких подразделений, а роли в ней были четко распределены. "Call-центр" базировался в Симферополе, общались сообщники через мессенджеры и электронную почту. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы.