Полиция задержала банду, торговавшую поддельными полисами каско

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московские полицейские раскрыли преступную группировку, занимавшуюся продажей поддельных страховых полисов каско, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она рассказала, что мошенники получили доступ к базе данных одной из столичных компаний и от ее имени звонили клиентам и продавали им фальшивые полисы. Банда состояла из нескольких подразделений, а роли в ней были четко распределены. "Call-центр" базировался в Симферополе, общались сообщники через мессенджеры и электронную почту. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы.
По ее словам, сотрудники уголовного розыска по ТиНАО с апреля прошлого года по август нынешнего задержали девять членов банды и двух ее предполагаемых организаторов. Во время обысков у них нашли поддельные бланки страховых компаний, компьютеры, оргтехнику, мобильные устройства и банковские карты, а также списки людей, ставших жертвами мошенников.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
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