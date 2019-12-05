Заседание российско-китайского комитета дружбы открылось в Пекине

Сопредседателями с китайской и российской стороны выступают заместитель председателя Всекитайского комитета Народного-консультативного совета Китая Ся Баолун и уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов соответственно.

"Я ожидаю, что мы добьемся плодотворных результатов в ходе этого заседания, тем самым внесем новый вклад в продвижение российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Объявляю 12-е пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития открытым", - заявил Ся Баолун.

"Хочу подчеркнуть, что 2019 год является особенным для российско-китайских отношений – мы празднуем 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. При поддержке Комитета в этом году прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. В целом совместными усилиями наших советов было проведено около сотни мероприятий", - заявил Титов в приветственном слове.

В ходе пленарного заседания также выступят представители советов комитета – рабочих органов организации, в частности межрегионального совета, женского совета, совета по культуре, совета по СМИ, делового совета, совета по науке и инновациям, совета по медицине и других. Советы от каждой стороны возглавляются представителями общественно-политических и деловых кругов, руководителями регионов, деятелями культуры, дипломатами и журналистами.