Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Следователи признали виновной в убийстве мать 11-месячной девочки, которую нашли мертвой в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый мешок, было найдено утром 28 июля. Следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы.
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"Собранные Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летней Екатерине Шишковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ту ночь она с ребенком вернулась домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения, дочь не успокаивалась и плакала, женщина нанесла ей несколько сильных ударов. Жительница Бийска полностью признала свою вину в убийстве, рассказав, что желала смерти ребенка, так как дочь отнимала много сил и времени.
"С достаточными доказательствами, подкрепленными результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, который назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — говорится в сообщении.
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