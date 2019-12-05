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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Курильских островов
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РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Курильских островов

06:39 05.12.2019
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 02.03 по времени UTC (05.03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 171 километре к востоку от города Курильск. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, два землетрясения магнитудой 4,9 и 5,2 зафиксировано в четверг в районе Курил.
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"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в четверг в 12.29 (4.29 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 148.0 градуса восточной долготы – в 187 километрах восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 39 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее информации, менее чем через час сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,2.
"Эпицентр второго находился в точке с координатами 45.9 градуса северной широты и 150.6 градуса восточной долготы – в 158 километрах юго-западнее необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 33 километра", - добавила собеседница агентства.
По словам Семеновой, в настоящее время идет опрос населения об ощущаемости подземных толчков, тревога цунами не объявлялась.
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Геологическая служба СШАЮжно-КурильскКурильские островаПроисшествия
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