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2019-12-05T10:22+0300
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Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
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РИА Новости

Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО

06:35 05.12.2019 (обновлено: 10:22 05.12.2019)
47652
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНаземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.
Автор статьи отмечает, что в военно-политическом блоке нет единого мнения о роли Китая. В то время как США считают страну врагом, Германия и Франция не разделяют эту позицию, рассматривая лишь те шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава.
По мнению издания, Германия и Франция недооценивают опасность, исходящую от Пекина, который хочет "купить" политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику. Китай успешно работает над распространением своего влияния на мировые океаны. Впоследствии страна может получить контроль над доступом к международным морским путям.
В статье подчеркивается военная мощь Китая, который настолько хорошо вооружен, что роль Соединенных Штатов как державы, обеспечивающей безопасность таких стран, как Австралия, Южная Корея и Япония, становится все более сомнительной.
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
31 октября, 06:48
Нападение США на Россию или Китай приведет к катастрофе, пишут СМИ
Автор приходит к выводу, что все это может иметь драматические последствия для безопасности и благополучия Европы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Государственный секретарь США Майк Помпео
15 ноября, 21:55
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
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НАТОФранцияГерманияЯпонияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
главным противником Североатлантического альянса является он сам, т.к. в головах у них сидит дядя Сэм и постоянно нашёптывает кого нужно ругать и обвинять, где нужно развязать войну
5 декабря, 07:41
Спиральтист ...
4720001
Без разницы Китай или Россия... это не отменяет общего диагноза больной наты
5 декабря, 07:37
Петя Грин
4030001
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