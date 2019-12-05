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Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
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РИА Новости

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

06:15 05.12.2019 (обновлено: 09:38 05.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
По сообщению парижской компании общественного транспорта RATP, из-за забастовки в четверг полностью прекратится движение поездов на одиннадцати линиях парижского метро - 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13. Крайне ограниченным движение будет на линиях 4, 7 и 9. В обычном режиме функционировать будут лишь беспилотные 1 и 14 линии парижской подземки.
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Значительные перебои предполагаются в работе пригородных парижских электричек RER. Также во французской столице будут ходить лишь около 30% автобусов и трамваев.
Забастовка приведет к отмене 90% высокоскоростных поездов TGV во Франции и пригородных поездов сети Transilien. Кроме того, авиакомпания EasyJet сообщила об отмене 233 внутренних рейсов и рейсов на средние дистанции. Air France отменила 30% рейсов во Франции и 15% - на средние дистанции.
Альтернативными способами передвижения будут велосипеды, самокаты, скутеры. Также французам рекомендуют пользоваться сервисами поиска попутчиков, чтобы добраться до работы.
Вместе с тем из-за отсутствия транспорта руководители ряда французских компаний принимают решения о дистанционной работе своих сотрудников. "Наша компания создала план по поиску попутчиков. То есть, например, какой-то сотрудник сигнализирует о том, что ему нужна помощь, чтобы добраться до работы. Он указывает, в каком районе живет, и его может подбросить коллега, который живет неподалеку", - рассказала РИА Новости сотрудница одной из парижских компаний.
Однако если работник полагает, что у него будут сложности с тем, чтобы добраться до работы, он может работать дистанционно в день забастовки, отмечает девушка. "Я была вынуждена воспользоваться именно этой опцией. По закону во Франции, один день в неделю можно работать удаленно по согласованию с руководством", - добавляет она.
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В посольстве РФ в Париже рекомендуют россиянам, путешествующим по Франции, заблаговременно планировать все переезды в аэропорт, на вокзал, по другим точкам туристической программы, проверять в интернете информацию об отмене или переносе поездов и рейсов, а также по возможности избегать мест проведения массовых протестных акций.
Во второй половине дня в четверг состоится массовая протестная акция против пенсионной реформы. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Участники демонстрации, среди которых, как предполагается, будут работники транспорта, сотрудники медучреждений, учителя, студенты, проследуют от Восточного вокзала до Площади нации.
Лишь парижской акцией дело не ограничится. По данным французских СМИ, 5 декабря по всей стране запланированы около 250 манифестаций.
Обеспечивать безопасность на акции во французской столице будут шесть тысяч полицейских и жандармов. В среду глава МВД Франции Кристоф Кастанер в эфире одного из телеканалов выразил опасение, что к акции в Париже могут присоединиться "несколько сотен" погромщиков и радикально настроенных сторонников "желтых жилетов".
По данным опроса социологической службы Odoxa, 68% французов считают общенациональную забастовку оправданной. Из них 89% полагают, что предложенная пенсионная реформа является размытой и недостаточно понятной. 85% поддерживающих забастовку убеждены, что реформа заставит их работать дольше, 80% выражают неприязнь по отношению к правительству. Интернет-опрос проводился 3-4 декабря, в нем приняли участие 1005 французов старше 18 лет.
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5 декабря, 06:27
ТТТерапевт Тут
6750007
А у нас пенсов под фанфары ограбили.
5 декабря, 06:17
ЛКЛысый Кучерявый
6501116
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