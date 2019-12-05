На суд Никулина в США вызовут свидетелями агентов ФБР

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российского гражданина Обвинение по делу российского гражданина Евгения Никулина , обвиняемого в киберпреступлениях, намерено вызвать дюжину свидетелей на процессе, в том числе агентов ФБР и предполагаемых жертв преступной деятельности обвиняемого, говорится в поданном в суд уведомлении.

Агенты ФБР Джеффри Миллер, Брайант Линг и Эмили Одом заявлены как эксперты, которые расскажут о предполагаемых кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры, а также расскажут о сообщниках Никулина.

Представители Aitomattic, Formspring, Dropbox и LinkedIn также расскажут о том, как их компании пострадали от действий Никулина. Наконец, заявлен свидетель Александр Кузнецов, который даст показания о биографии и месте проживания Никулина до ареста.

Процесс назначен на 9 марта 2020 года и продлится, как ожидается, до 20 марта.