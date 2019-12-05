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Военную базу США в Перл-Харбор открыли после ЧП со стрельбой
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РИА Новости

Военную базу США в Перл-Харбор открыли после ЧП со стрельбой

05:55 05.12.2019 (обновлено: 12:14 05.12.2019)
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© AP Photo / Caleb JonesОхрана у главных ворот объединенной базы Перл-Харбор на Гавайях. 4 декабря 2019
Охрана у главных ворот объединенной базы Перл-Харбор на Гавайях. 4 декабря 2019
© AP Photo / Caleb Jones
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американская объединенная база Перл-Харбор - Хикэм в штате Гавайи снова открыта после инцидента со стрельбой на военно-морской верфи в Перл-Харбор.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на военно-морской верфи в Перл-Харбор около 3.30 мск, в связи с инцидентом была закрыта объединенная американская база. СМИ сообщали, что один человек погиб, по меньшей мере три человека пострадали, двое из них в критическом состоянии.
"Ворота и доступ к базе сейчас открыты. Ожидайте дополнительную информацию об инциденте со стрельбой", - говорится в сообщении базы в Twitter.
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Перл-ХарборВоенно-морские силы СШАГавайиСШАБезопасностьВ мире
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