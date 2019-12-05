СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Среди обвиняемых один из ключевых свидетелей спецпрокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и глава компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа. Их обвиняют в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием, что отправителем значится Надер, который в свою очередь якобы отчитывался об этом властям некой ближневосточной страны. При этом известно, что Надер имел тесные контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Средства, как следует из текста обвинения, шли на поддержку кампании Клинтон.

В частности, Надеру вменяется в вину, что он перечислил более 3,5 миллионов долларов политическим комитетам, чтобы они могли получить доступ к Клинтон.

Хаваджа устроил мероприятие по сбору средств на кампанию Клинтон в своем доме, где присутствовал ее супруг Билл Клинтон. Это стало возможным после того, как он сам внес почти миллион долларов на нужды предвыборного штаба. При этом он пожертвовал миллион долларов и инаугурационному комитету Дональда Трампа, что гарантировало ему и Надеру билеты на церемонию инаугурации.

Еще одно из обвинений в адрес Надера касается перевозки детской порнографии. Всего в обвинении насчитывается 53 преступных эпизода.

В расследовании Мюллера Надер играл важную роль, предоставив информацию о его контактах с российским банкиром Кириллом Дмитриевым и предвыборным штабом Трампа, сообщает телеканал. Именно он сообщил, что русские якобы пытались наладить связь со штабом Трампа.