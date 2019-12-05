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СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
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РИА Новости

СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон

05:51 05.12.2019
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Восьми американцам предъявлены обвинения в незаконном перечислении средств предвыборному штабу Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года, сообщает в четверг телеканал CNN.
Среди обвиняемых один из ключевых свидетелей спецпрокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и глава компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа. Их обвиняют в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием, что отправителем значится Надер, который в свою очередь якобы отчитывался об этом властям некой ближневосточной страны. При этом известно, что Надер имел тесные контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон
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Средства, как следует из текста обвинения, шли на поддержку кампании Клинтон.
В частности, Надеру вменяется в вину, что он перечислил более 3,5 миллионов долларов политическим комитетам, чтобы они могли получить доступ к Клинтон.
Хаваджа устроил мероприятие по сбору средств на кампанию Клинтон в своем доме, где присутствовал ее супруг Билл Клинтон. Это стало возможным после того, как он сам внес почти миллион долларов на нужды предвыборного штаба. При этом он пожертвовал миллион долларов и инаугурационному комитету Дональда Трампа, что гарантировало ему и Надеру билеты на церемонию инаугурации.
Еще одно из обвинений в адрес Надера касается перевозки детской порнографии. Всего в обвинении насчитывается 53 преступных эпизода.
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
29 октября, 13:06Сказано в эфире
Американист: расследованию Мюллера представили "серьезный контраргумент"В США проверка расследования "российского вмешательства" спецпрокурором Мюллером переквалифицирована в уголовное дело. Как отметил в эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев, теперь уже сама комиссия становится предметом для расследования.
В расследовании Мюллера Надер играл важную роль, предоставив информацию о его контактах с российским банкиром Кириллом Дмитриевым и предвыборным штабом Трампа, сообщает телеканал. Именно он сообщил, что русские якобы пытались наладить связь со штабом Трампа.
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
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Роберт МюллерХиллари КлинтонПрезидентские выборы в СШАСШАВ мире
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