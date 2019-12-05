Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле

СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Отсутствие прогресса на переговорах по денуклеаризации КНДР не меняет настроя южнокорейского правительства на создание новой модели экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии, сообщил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Квон Гу Хун.
"В этих условиях очень важно создавать драйверы будущего роста и развивать многостороннее сотрудничество с Россией, северо-восточными регионами Китая, Центральной Азией и другими странами на северном направлении, чтобы в перспективе сформировать базу для межкорейского объединения", - заявил Квон Гу Хун, открывая в Сеуле международный форум по северному экономическому сотрудничеству.
По его словам, значительные структурные изменения в международно-политической обстановке, расшатывание принципов свободной торговли, затягивание торгового конфликта между Китаем и США и другие факторы неопределённости в экономике лишь повышают необходимость активно участвовать в развитии российского Дальнего Востока и северо-востока Китая.
"Сотрудничество со (странами) северного региона станет хороший возможностью для всех участвующих государств в достижении мира и процветания в регионе. Активизируя межгосударственное сотрудничество, мы создадим основу для мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, укрепим взаимосвязи в инфраструктуре, логистике, финансах и других сферах, укрепив таким образом потенциал экономического роста", - подчеркнул председатель президентского комитета.
В Северном форуме-2019, впервые организованном комитетом, принимают участие депутаты, чиновники, дипломаты, учёные из Южной Кореи, России, США, Китая, Японии, Казахстана и других стран Центральной Азии, а также Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Азиатского банка развития. Российскую сторону представляют замминистра экономического развития РФ Тимур Максимов, директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян, вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, а также более 30 бизнесменов, работающих в сфере машиностроения, медицины и биотехнологий, электроники, сельского хозяйства, судостроения, авиационной промышленности и робототехники.