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Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
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РИА Новости

Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле

05:31 05.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Отсутствие прогресса на переговорах по денуклеаризации КНДР не меняет настроя южнокорейского правительства на создание новой модели экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии, сообщил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Квон Гу Хун.
"В этих условиях очень важно создавать драйверы будущего роста и развивать многостороннее сотрудничество с Россией, северо-восточными регионами Китая, Центральной Азией и другими странами на северном направлении, чтобы в перспективе сформировать базу для межкорейского объединения", - заявил Квон Гу Хун, открывая в Сеуле международный форум по северному экономическому сотрудничеству.
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"Сотрудничество со (странами) северного региона станет хороший возможностью для всех участвующих государств в достижении мира и процветания в регионе. Активизируя межгосударственное сотрудничество, мы создадим основу для мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, укрепим взаимосвязи в инфраструктуре, логистике, финансах и других сферах, укрепив таким образом потенциал экономического роста", - подчеркнул председатель президентского комитета.
В Северном форуме-2019, впервые организованном комитетом, принимают участие депутаты, чиновники, дипломаты, учёные из Южной Кореи, России, США, Китая, Японии, Казахстана и других стран Центральной Азии, а также Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Азиатского банка развития. Российскую сторону представляют замминистра экономического развития РФ Тимур Максимов, директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян, вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, а также более 30 бизнесменов, работающих в сфере машиностроения, медицины и биотехнологий, электроники, сельского хозяйства, судостроения, авиационной промышленности и робототехники.
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