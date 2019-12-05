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Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
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РИА Новости

Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо

05:21 05.12.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоПоликлиника. Сирийский врач ведёт приём
Поликлиника. Сирийский врач ведёт приём
© РИА Новости / Алена Палажченко
АЛЕППО (Сирия), 5 дек - РИА Новости. Медицинские специалисты возвращаются в северные районы провинции Алеппо в Сирии. Это позволило медучреждениям в населённых пунктах, которые долгое время находились под контролем боевиков, заработать в полную силу, сообщил журналистам представитель медицинского отряда специального назначения.
В регионе развёрнута крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения. Наши военные врачи помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.
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Врачи отмечают, что почти всегда удаётся преодолеть языковой барьер, так как почти в каждом медицинском учреждении есть специалист, который проходил обучение в российских медицинских вузах.
Особого остро вопрос о дефиците врачей, медицинской техники и препаратов стоит в небольших населённых пунктах севера страны, где проживают маленькие общины. Туда российский спецназ в белых халатах выезжает вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной медицинской группы. Как отмечают российские медики, в данный момент наблюдается высокий спрос на медпомощь, так как в регионе самый разгар сельскохозяйственных работ.
По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, всего российской стороной организованы и проведены более 2,2 тысячи гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены более 3,7 тысячи тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.
За последние сутки медицинскими специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям. Всего российские военные медики помогли 108,5 тыс жителей Сирии.
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