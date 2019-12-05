Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 5 дек - РИА Новости. Медицинские специалисты возвращаются в северные районы провинции Медицинские специалисты возвращаются в северные районы провинции Алеппо Сирии . Это позволило медучреждениям в населённых пунктах, которые долгое время находились под контролем боевиков, заработать в полную силу, сообщил журналистам представитель медицинского отряда специального назначения.

В регионе развёрнута крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения. Наши военные врачи помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

Врачи отмечают, что почти всегда удаётся преодолеть языковой барьер, так как почти в каждом медицинском учреждении есть специалист, который проходил обучение в российских медицинских вузах.

Особого остро вопрос о дефиците врачей, медицинской техники и препаратов стоит в небольших населённых пунктах севера страны, где проживают маленькие общины. Туда российский спецназ в белых халатах выезжает вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной медицинской группы. Как отмечают российские медики, в данный момент наблюдается высокий спрос на медпомощь, так как в регионе самый разгар сельскохозяйственных работ.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, всего российской стороной организованы и проведены более 2,2 тысячи гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены более 3,7 тысячи тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.