США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ

Ранее газета сообщила, что в ее распоряжение попали сотни страниц документов из архива иранской разведки, которые якобы свидетельствуют о попытках Ирана "внедриться во все аспекты политической жизни Ирака". В МИД Ирана заявили, что Тегеран не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке.

Согласно источникам издания, Иран "воспользовался продолжающимся хаосом" в Ираке, чтобы установить тайный арсенал ракет малой дальности в стране "в попытке запугать Ближний Восток и утвердить там свою власть".

Они утверждают, что эти ракеты представляют угрозу для союзников и партнеров США в регионе, включая Израиль и Саудовскую Аравию, а также могут угрожать и находящимся в регионе американским войскам.

Представители разведки США заявляют, что для переброски и укрытия этих ракет Иран использует шиитские вооруженные формирования в Ираке.