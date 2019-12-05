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США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
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РИА Новости

США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ

05:15 05.12.2019
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© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США считают, что Иран тайно перебрасывает свои ракеты малой дальности на территорию соседнего Ирака, где уже два месяца продолжаются демонстрации, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники среди представителей американской разведки и военных.
Ранее газета сообщила, что в ее распоряжение попали сотни страниц документов из архива иранской разведки, которые якобы свидетельствуют о попытках Ирана "внедриться во все аспекты политической жизни Ирака". В МИД Ирана заявили, что Тегеран не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке.
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Согласно источникам издания, Иран "воспользовался продолжающимся хаосом" в Ираке, чтобы установить тайный арсенал ракет малой дальности в стране "в попытке запугать Ближний Восток и утвердить там свою власть".
Они утверждают, что эти ракеты представляют угрозу для союзников и партнеров США в регионе, включая Израиль и Саудовскую Аравию, а также могут угрожать и находящимся в регионе американским войскам.
Представители разведки США заявляют, что для переброски и укрытия этих ракет Иран использует шиитские вооруженные формирования в Ираке.
Напряженность в Персидском заливе возросла из-за усугубления конфликта между США и Ираном, связанным с односторонним выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и возобновления антииранских санкций, которые были реализованы в два этапа - седьмого августа и четвертого ноября 2018 года. В ответ Тегеран, начиная с 8 мая, начал поэтапно снижать обязательства в рамках СВДП.
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ИракИранСШАБезопасностьВ мире
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