США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Пентагон в четверг опроверг информацию о намерении отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация США имеет такие планы, что увеличит американский контингент в регионе в два раза.

"Поясню: сообщение неверное. США не рассматривают отправку 14 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток", - написала пресс-секретарь ведомства Улисса Фарах в своем Twitter.

Ранее также сообщалось, что США направят дополнительные подразделения в составе трех тысяч человек в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов.

По информации Wall Street Journal, помимо 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток будут отправлены десятки кораблей и другая военная техника. Источники издания сообщили, что президент США "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".