США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Пентагон в четверг опроверг информацию о намерении отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация США имеет такие планы, что увеличит американский контингент в регионе в два раза.
"Поясню: сообщение неверное. США не рассматривают отправку 14 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток", - написала пресс-секретарь ведомства Улисса Фарах в своем Twitter.
Ранее также сообщалось, что США направят дополнительные подразделения в составе трех тысяч человек в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов.
По информации Wall Street Journal, помимо 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток будут отправлены десятки кораблей и другая военная техника. Источники издания сообщили, что президент США "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.