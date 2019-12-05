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2019-12-05T04:48+0300
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США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
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РИА Новости

США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток

04:48 05.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Пентагон в четверг опроверг информацию о намерении отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация США имеет такие планы, что увеличит американский контингент в регионе в два раза.
"Поясню: сообщение неверное. США не рассматривают отправку 14 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток", - написала пресс-секретарь ведомства Улисса Фарах в своем Twitter.
Ранее также сообщалось, что США направят дополнительные подразделения в составе трех тысяч человек в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов.
По информации Wall Street Journal, помимо 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток будут отправлены десятки кораблей и другая военная техника. Источники издания сообщили, что президент США "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".
Корабль ВМС США USS Portland
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Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
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Ближний ВостокМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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