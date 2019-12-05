Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T04:06+0300
https://ria.ru/20191205/1561981772.html
Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_d573ab0d964ca7fd29b8580590671db9.jpg
РИА Новости

Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела

04:06 05.12.2019
369
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Хабаровске в отношении пассажира, который во время полета из Новосибирска в Хабаровск мешал бортпроводникам и оскорблял других пассажиров, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России в четверг.
По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения был пьян. Он мешал пассажирам, бортпроводникам, ругался и игнорировал замечания. По прилету в Хабаровск буянившего гражданина привлекли к административной ответственности. Кроме того, на него возбудили уголовное дело.
"Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по инициативе следствия передано из подразделения дознания Хабаровского линейного управления УТ МВД России на транспорте по ДФО следователям Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Аэропорт Хабаровска
Вчера, 04:20
В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров
1310000
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовосибирскХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на "майдан"
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
СМИ: около 60 мигрантов погибли при крушении лодки около Мавритании
Курение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
Депутат просит проверить киоски из-за продажи снюсов подросткам
Пицца Колизей в кафе-пиццерии Пеперончино
Исследование показало, что любят есть российские подростки
Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
Капля левитирующей жидкости
Ученые из Тюмени исследовали процессы левитации жидкости
Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи Спокойной ночи, малыши! в телецентре Останкино
"Спокойной ночи, малыши!" отпразднуют свой юбилей новым мультсериалом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
05:44В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
05:34Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера
05:31Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
05:25Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
05:21Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
05:15США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
05:08Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
05:07Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
05:06На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
05:02Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
04:54СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
04:48США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
04:40Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
04:37Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
04:30МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
04:15Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
04:06Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
04:03В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
03:59Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
Лента новостейМолния