Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела

По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения был пьян. Он мешал пассажирам, бортпроводникам, ругался и игнорировал замечания. По прилету в Хабаровск буянившего гражданина привлекли к административной ответственности. Кроме того, на него возбудили уголовное дело.