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В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
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РИА Новости

В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"

04:03 05.12.2019 (обновлено: 04:43 05.12.2019)
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© Fotolia / JackFРабота коллектора
Работа коллектора
© Fotolia / JackF
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Госдуме выступили с инициативой привлечь к уголовной ответственности граждан, ведущих незаконную коллекторскую деятельность. Об этом "Известиям" рассказал зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
На такую идею парламентариев натолкнули массовые жалобы россиян на коллекторов, которые игнорируют предписанные законодательством ограничительные меры. Сейчас за нарушение законодательства им грозит административная ответственность.

"Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла", – заявил Хинштейн.

По его словам, планируется создание группы для проработки соответствующих поправок и внесения их в Уголовный кодекс.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
Полиция
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Адальби ШхагошевГосдума РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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