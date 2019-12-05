В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"

"Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла", – заявил Хинштейн.