Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии

ВЕНА, 5 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что мировая дипломатия сильно сдала позиции.
Бывшая глава австрийского МИД приедет в Москву, где российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" 9 декабря проведёт презентацию ее труда - детской книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию". В ходе визита в российскую столицу Кнайсль также прочтёт лекции в МГИМО и МГЛУ.
В беседе с РИА Новости Кнайсль рассказала, что сейчас завершает книгу о дипломатии.
"За короткий период моего пребывания на посту министра иностранных дел я, конечно, успела заметить, что дипломатическое ремесло, к моему большому сожалению, сильно сдало позиции, причем повсюду. Нет настоящего разговора, когда смотрят друг другу в глаза, когда ведут диалог", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на двусторонних встречах зачитываются только заготовленные "сценарии", речи о диалоге и дипломатии нет. На многосторонних встречах и конференциях такой подход еще больше бросается в глаза, отмечает Кнайсль.
"Когда мы общались с Путиным, больше всего меня поразило то, что это был как раз настоящий разговор. Самые интересные беседы, которые мне довелось вести, были, в том числе, с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным. Говоря с ними, имеешь дело с людьми, у которых большой профессиональный и жизненный опыт. Это значит, что они могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор, а это и есть самое главное в дипломатии", - поделилась Кнайсль.
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