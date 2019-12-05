Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии

По ее словам, на двусторонних встречах зачитываются только заготовленные "сценарии", речи о диалоге и дипломатии нет. На многосторонних встречах и конференциях такой подход еще больше бросается в глаза, отмечает Кнайсль.

"Когда мы общались с Путиным, больше всего меня поразило то, что это был как раз настоящий разговор. Самые интересные беседы, которые мне довелось вести, были, в том числе, с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным. Говоря с ними, имеешь дело с людьми, у которых большой профессиональный и жизненный опыт. Это значит, что они могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор, а это и есть самое главное в дипломатии", - поделилась Кнайсль.