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Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии

03:55 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что мировая дипломатия сильно сдала позиции.
Бывшая глава австрийского МИД приедет в Москву, где российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" 9 декабря проведёт презентацию ее труда -  детской книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию". В ходе визита в российскую столицу Кнайсль также прочтёт лекции в МГИМО и МГЛУ.
В беседе с РИА Новости Кнайсль рассказала, что сейчас завершает книгу о дипломатии.
"За короткий период моего пребывания на посту министра иностранных дел я, конечно, успела заметить, что дипломатическое ремесло, к моему большому сожалению, сильно сдало позиции, причем повсюду. Нет настоящего разговора, когда смотрят друг другу в глаза, когда ведут диалог", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на двусторонних встречах зачитываются только заготовленные "сценарии", речи о диалоге и дипломатии нет. На многосторонних встречах и конференциях такой подход еще больше бросается в глаза, отмечает Кнайсль.
"Когда мы общались с Путиным, больше всего меня поразило то, что это был как раз настоящий разговор. Самые интересные беседы, которые мне довелось вести, были, в том числе, с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным. Говоря с ними, имеешь дело с людьми, у которых большой профессиональный и жизненный опыт. Это значит, что они могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор, а это и есть самое главное в дипломатии", - поделилась Кнайсль.
Карин Кнайсль
27 сентября, 09:40
Экс-глава МИД Австрии рассказал о сложностях сохранения иранской сделки
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Карин КнайсльМИД АвстрииМоскваАвстрияВ мире
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