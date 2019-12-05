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Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете
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РИА Новости

Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете

03:47 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. В Белом доме первый день слушаний по импичменту в комитете палаты представителей по судебным вопросам назвали "плохим днем для демократов", которые выслушали мнение трех профессоров по поводу того, есть ли в собранной демократами доказательной базе основания для импичмента.
"Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту", - сказала в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Ранее комитет завершил первый день экспертных слушаний по импичменту, по итогам которого Надлер сделал вывод, что мнения профессоров подкрепляют версию, что Трамп злоупотреблял полномочиями и что в этом есть основания для импичмента. Как и ожидалось, свидетели, выставленные демократами, одобрили обвинения против Трампа, а единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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