Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете

"Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту", - сказала в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее комитет завершил первый день экспертных слушаний по импичменту, по итогам которого Надлер сделал вывод, что мнения профессоров подкрепляют версию, что Трамп злоупотреблял полномочиями и что в этом есть основания для импичмента. Как и ожидалось, свидетели, выставленные демократами, одобрили обвинения против Трампа, а единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.