Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T03:42+0300
https://ria.ru/20191205/1561981590.html
"Спокойной ночи, малыши!" отпразднуют свой юбилей новым мультсериалом
https://cdn22.img.ria.ru/images/147971/12/1479711254_0:167:3072:1894_1036x0_80_0_0_afbbc07dd7934b6d8d6a7c84188b1adc.jpg
РИА Новости

"Спокойной ночи, малыши!" отпразднуют свой юбилей новым мультсериалом

03:41 05.12.2019 (обновлено: 03:42 05.12.2019)
112
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКуклы "Степашка" и "Хрюша" в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи Спокойной ночи, малыши! в телецентре Останкино
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьера нового мультсериала "Супер-ралли" состоится в январе 2020 года в эфире программы "Спокойной ночи, малыши!", сообщил РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.
"Сейчас мы готовим свою сенсацию. Мы в январе устроим премьеру. Сделаем такой очень красивый мультфильм-сериал про гоночные машинки, он называется "Супер-ралли". Сейчас появились наши первые победы на "Формуле-1". И вот, у нас русская версия "Тачек", мультфильм про гонки", - рассказал Митрошенков.
В мультсериале, по словам продюсера, будет представлена не только динамичная картинка с красивыми машинами. Сюжет наполнен конфликтами и развитием действия.
"Одна из машинок – копия реального автомобиля, который действительно стал побеждать. Так что в рамках празднования юбилея устроим вот такую премьеру", - отметил Митрошенков.
Программа "Спокойной ночи, малыши!", как утверждает продюсер, стала трамплином для многих знаменитых мультфильмов.
Кадр из мульфильма Смешарики. Дежавю
19 июня, 00:33Культура
Мультфильм "Смешарики.Дежавю" признали лучшим на премии "ТЭФИ-KIDS"-2019
"Например, первые серии мультфильма "Незнайка на Луне" прошли у нас. Причем продюсер очень переживал, что мы взяли его мультик и порезали на кусочки по шесть минут, расстраивался, что все разрушится и будет никому не интересно. Оказалось наоборот. Также и "Смешарики": у них было всего шесть серий, и я их убедил, что лучшая премьера – на "Спокойной ночи, малыши!". Мы же запустили мультфильмы "Лунтик", "Маша и Медведь", - напомнил Митрошенков.
Программа "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1964 года. В этом сезоне она масштабно отмечает свое 55-летие. Праздничные мероприятия стартовали осень и продолжатся до апреля следующего года.
Зимний досуг на Красной площади
13 ноября, 15:36
Каток у Кремля оформят в честь юбилея передачи "Спокойной ночи, малыши!"
400001
Обсудить 0
ТелевидениеКультураРоссия
Рекомендуем
Исправительная колония
ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане восемь человек пострадали при пожаре в многоэтажке
Зенитный ракетный комплекс С-400
НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов скептически относится к встрече "нормандской четверки"
Строительство газопровода Турецкий поток
Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
На Украине рассказали, от чего будут зависеть поставки газа из России
Тепловая станция Некрасовка в Москве
Проекты модернизации ТЭС будут отбираться по принципам общего конкурса
Винодельческий цех в Азове
Минпромторг выступил против отдельного размещения российских вин
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Вучич поблагодарил Путина за поддержку в сохранении целостности Сербии
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
В Росздравнадзоре отметили снижение числа некачественных лекарств
Улан-Удэ
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
05:44В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
05:34Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера
05:31Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
05:25Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
05:21Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
05:15США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
05:08Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
05:07Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
05:06На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
05:02Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
04:54СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
04:48США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
04:40Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
04:37Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
04:30МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
04:15Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
04:06Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
04:03В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
03:59Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
Лента новостейМолния