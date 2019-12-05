"Спокойной ночи, малыши!" отпразднуют свой юбилей новым мультсериалом

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьера нового мультсериала "Супер-ралли" состоится в январе 2020 года в эфире программы "Спокойной ночи, малыши!", сообщил РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.
"Сейчас мы готовим свою сенсацию. Мы в январе устроим премьеру. Сделаем такой очень красивый мультфильм-сериал про гоночные машинки, он называется "Супер-ралли". Сейчас появились наши первые победы на "Формуле-1". И вот, у нас русская версия "Тачек", мультфильм про гонки", - рассказал Митрошенков.
В мультсериале, по словам продюсера, будет представлена не только динамичная картинка с красивыми машинами. Сюжет наполнен конфликтами и развитием действия.
"Одна из машинок – копия реального автомобиля, который действительно стал побеждать. Так что в рамках празднования юбилея устроим вот такую премьеру", - отметил Митрошенков.
Программа "Спокойной ночи, малыши!", как утверждает продюсер, стала трамплином для многих знаменитых мультфильмов.
"Например, первые серии мультфильма "Незнайка на Луне" прошли у нас. Причем продюсер очень переживал, что мы взяли его мультик и порезали на кусочки по шесть минут, расстраивался, что все разрушится и будет никому не интересно. Оказалось наоборот. Также и "Смешарики": у них было всего шесть серий, и я их убедил, что лучшая премьера – на "Спокойной ночи, малыши!". Мы же запустили мультфильмы "Лунтик", "Маша и Медведь", - напомнил Митрошенков.
Программа "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1964 года. В этом сезоне она масштабно отмечает свое 55-летие. Праздничные мероприятия стартовали осень и продолжатся до апреля следующего года.