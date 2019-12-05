"Спокойной ночи, малыши!" отпразднуют свой юбилей новым мультсериалом

"Сейчас мы готовим свою сенсацию. Мы в январе устроим премьеру. Сделаем такой очень красивый мультфильм-сериал про гоночные машинки, он называется "Супер-ралли". Сейчас появились наши первые победы на "Формуле-1". И вот, у нас русская версия "Тачек", мультфильм про гонки", - рассказал Митрошенков.

"Например, первые серии мультфильма "Незнайка на Луне" прошли у нас. Причем продюсер очень переживал, что мы взяли его мультик и порезали на кусочки по шесть минут, расстраивался, что все разрушится и будет никому не интересно. Оказалось наоборот. Также и "Смешарики": у них было всего шесть серий, и я их убедил, что лучшая премьера – на "Спокойной ночи, малыши!". Мы же запустили мультфильмы "Лунтик", "Маша и Медведь", - напомнил Митрошенков.