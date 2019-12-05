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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-05T03:13+0300
https://ria.ru/20191205/1561981449.html
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
https://cdn23.img.ria.ru/images/147366/20/1473662060_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_7dcd37829b4dfef1f137c7b1e170e638.jpg
РИА Новости

Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей

03:13 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но спокойно "погреть косточки" там не выйдет, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз, говоря об угрозах, которые могут подстерегать россиян на отдыхе.
По ее словам, теплая погода, которой не хватает россиянам зимой, — это главное достоинство стран Латинской Америки. Туда туристы едут, в первую очередь, за пляжным отдыхом. И если они планируют отдыхать на золотом песке, то следует помнить, что идеальная картинка существует только на территории дорогих отелей, а за их пределами может ждать неприятный сюрприз, предупредила Шпиз.
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Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель", — считает эксперт по туризму.

Самый яркий пример такого контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как рассказала Шпиз, тогда "ни один человек не покинул страну не ограбленным", ограбили даже Олимпийскую деревню.
"Человеку, который переживает за свое спокойствие, который понимает, что хочет, чтобы его никто не тронул, туда ехать не надо. С другой стороны, вы можете отказаться от того, чтобы блистать повсюду золотыми украшениями и особо не сорить деньгами. Если вы будете вести себя скромнее, то не спровоцируете местное население", — советует главный редактор портала "Мир впечатлений".
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