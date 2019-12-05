Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но спокойно "погреть косточки" там не выйдет, рассказала в интервью радио Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но спокойно "погреть косточки" там не выйдет, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз, говоря об угрозах, которые могут подстерегать россиян на отдыхе.

По ее словам, теплая погода, которой не хватает россиянам зимой, — это главное достоинство стран Латинской Америки. Туда туристы едут, в первую очередь, за пляжным отдыхом. И если они планируют отдыхать на золотом песке, то следует помнить, что идеальная картинка существует только на территории дорогих отелей, а за их пределами может ждать неприятный сюрприз, предупредила Шпиз.

"В Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель", — считает эксперт по туризму.

Самый яркий пример такого контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как рассказала Шпиз, тогда "ни один человек не покинул страну не ограбленным", ограбили даже Олимпийскую деревню.