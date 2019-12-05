Исследование показало, что любят есть российские подростки

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости/Прайм. Российские подростки любят пиццу, суши и бургеры, однако вслед за ними в списке предпочтений идут домашние супы и картошка, говорится в исследовании сервиса доставки еды Российские подростки любят пиццу, суши и бургеры, однако вслед за ними в списке предпочтений идут домашние супы и картошка, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании Aventica, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование включало серию интервью с экспертами в питании подростков и онлайн-опрос свыше 1,2 тысячи детей от 10 до 17 лет, живущих в городах с населением более 1 миллиона человек. "Самой любимой едой дети назвали пиццу (такой ответ дали 35% респондентов), на втором месте оказались суши и роллы (32%), третьими в списке любимых блюд стали бургеры - их предпочитают 15% респондентов", - говорится в сообщении по результатам исследования.

Однако четвертое и пятое место (по 10%) поделила домашняя еда - суп и картошка. На шестом месте среди предпочтений подростков – салат, за ним идут мясо, пельмени, картофель фри, а макароны замыкают топ-10 блюд. Исследование выявило и ряд других особенностей в отношении подростков к еде, например, 40% показали осознанное отношение к питанию.

"В рамках опроса они сообщали исследователям, например, о том, что бургеры и картошку фри считают вредными, что изучают состав продуктов или что видят связь между питанием и своим здоровьем", - поясняют авторы. Самыми полезными продуктами дети назвали овощи (47% респондентов), фрукты (38%) и салат (25%). Суп сочли полезным 14% опрошенных.

Большинство подростков (89%) питаются во время учебы (в школе, колледже или техникуме). При этом 31% респондентов заявили, что на учебе чувствуют себя голодными (42% ощущают себя сытыми), а 22% сказали, что школьная еда им не нравится (55% - нравится). "Еда в школьной столовой чаще вызывает отрицательные ассоциации. Подростки считают, что школьная еда невкусная, холодная, дорогая", - указывается в исследовании.