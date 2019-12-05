Суд рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля в Москве

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела участника несогласованной акции 27 июля Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 11.00",- сказала собеседница агентства.

В ноябре суд продлил Чирцову содержание в СИЗО до 30 апреля 2020 года.

Молодому человеку предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

В конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.