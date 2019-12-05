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Суд рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля в Москве
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РИА Новости

Суд рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля в Москве

03:01 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела участника несогласованной акции 27 июля Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 11.00",- сказала собеседница агентства.
В ноябре суд продлил Чирцову содержание в СИЗО до 30 апреля 2020 года.
Молодому человеку предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.
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В конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Тверской суд г. МосквыРоссияОбщество
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