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В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
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РИА Новости

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

02:41 05.12.2019 (обновлено: 04:46 05.12.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

“Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды”, — сказал он.

"Действия президента Трампа представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам", — добавил Надлер, высказав мнение, что большинство американцев готово к отрешению главы Белого дома от должности.
"Я сижу тут сегодня, выслушав обоснованные, ясные и убедительные свидетельства того, что президент злоупотреблял полномочиями, пытался подорвать конституционную роль конгресса, скомпрометировал наши выборы, я призываю моих коллег следовать данной ими клятве", — сказал Надлер, завершая слушания.
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В свою очередь лидер республиканцев в комитете по судебным делам Даг Коллинз заявил, что демократы "озабочены выборами следующего года" и их действия вызваны страхами, что они потерпят на них поражение перед Трампом.
По словам конгрессмена, президент не ставил начало расследования против политических противников в качестве условия предоставления военной помощи Украине. Коллинз сообщил, что Киев даже не был в курсе того, что ее заморозили, когда Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Это противоречит показаниям свидетелей, рассказавшим, что уже до этого сотрудники украинского посольства высказывали обеспокоенность задержкой помощи. Республиканцы вновь призвали главу комитета по разведке Адама Шиффа дать показания по импичменту.

Слушания по импичменту

В среду в комитете на вопросы конгрессменов отвечали четыре эксперта. По мнению Надлера, их показания подтвердили, что действия президента влекут за собой импичмент. Одним из этих нарушений Надлер назвал злоупотребление полномочиями.
Демократы провели эти слушания, чтобы оценить, насколько подготовленный доклад по импичменту дает основания для предъявления президенту обвинений. Выставленные демократами свидетели, как и ожидалось, одобрили обвинения, а единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.
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Демократы начали процесс импичмента, подозревая Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от Киева лишь борьбы с коррупцией.

"Плохой день для демократов"

В свою очередь, в Белом доме первый день слушаний назвали "плохим днем для демократов".
"Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту", — сказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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Импичмент Дональда ТрампаСШАВ мире
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