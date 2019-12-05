ВМС США перехватили, предположительно, иранские запчасти для ракет

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Американский военный корабль 25 ноября перехватил в Аравийском море партию оружия, предположительно, из Ирана, сообщил в четверг РИА Новости представитель министерства обороны США Шон Робертсон.
"Военный корабль США 25 ноября проводил проверку флага с высадкой на борт в соответствии с международным законодательством того, что впоследствии оказалось судном без страны приписки, и обнаружил груз оружия и современных ракетных комплектующих", - сказал он.
По его словам, предварительная проверка указывает на иранское происхождение частей для ракет.
"Более предметное расследование продолжается", - добавил Робертсон.