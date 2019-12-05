СМИ: около 60 мигрантов погибли при крушении лодки около Мавритании

Согласно источникам, направлявшаяся в сторону Испании лодка с нелегальными мигрантами в результате повреждения затонула в 25 километрах от мавританского города Нуадибу. Сообщается, что в ходе спасательной операции были извлечены тела 57 мигрантов, 74 человека были спасены.