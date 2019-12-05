Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T02:18+0300
https://ria.ru/20191205/1561981116.html
СМИ: около 60 мигрантов погибли при крушении лодки около Мавритании
https://cdn23.img.ria.ru/images/150041/91/1500419166_0:0:4000:2250_1036x0_80_0_0_5d4a42ddb1aa3769894ebcfc5db557c3.jpg
РИА Новости

СМИ: около 60 мигрантов погибли при крушении лодки около Мавритании

02:17 05.12.2019 (обновлено: 02:18 05.12.2019)
178
© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
© AP Photo / Anna Surinyach
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере 57 нелегальных мигрантов погибли в результате крушения лодки около побережья Мавритании, сообщает мавританское агентство AMI со ссылкой на источники.
Согласно источникам, направлявшаяся в сторону Испании лодка с нелегальными мигрантами в результате повреждения затонула в 25 километрах от мавританского города Нуадибу. Сообщается, что в ходе спасательной операции были извлечены тела 57 мигрантов, 74 человека были спасены.
По данным Международной организации по миграции, в лодке, которая следовала из Гамбии, находились 150 человек, выжили 83 пассажира.
Чефалу, Сицилия
24 ноября, 18:10
Тела пяти человек нашли после крушения лодки с мигрантами у Сицилии
411001
Обсудить 0
МигрантыСитуация с нелегальными мигрантамиМавританияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове
Праздничный стол во время встречи Нового года
Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой
Аэропорт в Лопшеньге
В России впервые деревенский аэропорт превратят в музей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск и Белград выведут торговлю на более высокий уровень
Дождь
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях, ветре, снеге и гололедице
Адмирал Владимир Валуев
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
В "Волжском пароходстве" рассказали об инциденте с судами на Дону
Стенд компании Газпром
Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп проиграл апелляцию по финансовым документам в Deutsche Bank
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Лидеры стран НАТО признали космос фронтом военных операций
Ситуация в Сирии
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС "Аль-Баас"
Города России. Благовещенск
Прокуратура проверит аквапарк в Приамурье, где чуть не утонул ребенок
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
В Забайкалье после ДТП прибыла дополнительная группа психологов
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
05:44В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
05:34Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера
05:31Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
05:25Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
05:21Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
05:15США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
05:08Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
05:07Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
05:06На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
05:02Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
04:54СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
04:48США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
04:40Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
04:37Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
04:30МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
04:15Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
04:06Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
04:03В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
03:59Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
Лента новостейМолния