СМИ: около 60 мигрантов погибли при крушении лодки около Мавритании

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере 57 нелегальных мигрантов погибли в результате крушения лодки около побережья Мавритании, сообщает мавританское агентство AMI со ссылкой на источники.
Согласно источникам, направлявшаяся в сторону Испании лодка с нелегальными мигрантами в результате повреждения затонула в 25 километрах от мавританского города Нуадибу. Сообщается, что в ходе спасательной операции были извлечены тела 57 мигрантов, 74 человека были спасены.
По данным Международной организации по миграции, в лодке, которая следовала из Гамбии, находились 150 человек, выжили 83 пассажира.