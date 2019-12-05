Трамп заявил об успехе и "глубоком уважении" к США на саммите НАТО

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно общение группы глав государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Они обсуждают чье-то опоздание на саммит, причем премьер Великобритании Борис Джонсон говорит, что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что у окружения главы государства "отвисла челюсть". СМИ предположили, что речь идет о Трампе.