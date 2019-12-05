Трамп заявил об успехе и "глубоком уважении" к США на саммите НАТО

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились исключительно с уважением, а его участие там было в высшей степени успешным.
"СМИ фейковых новостей делают все возможное, чтобы умалить мою в высшей степени успешную поездку в Лондон на (саммит) НАТО. Я отлично сошелся с лидерами стран НАТО, даже добился, что они платят на 130 миллиардов долларов больше в год и на 400 миллиардов больше за три года. Для США никакого роста расходов, только глубокое уважение!" - написал он в четверг в своем Twitter.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно общение группы глав государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Они обсуждают чье-то опоздание на саммит, причем премьер Великобритании Борис Джонсон говорит, что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что у окружения главы государства "отвисла челюсть". СМИ предположили, что речь идет о Трампе.
Трамп, отвечая на вопрос о высказывании Трюдо, назвал двуличным премьер-министра Канады.
Трюдо впоследствии отказался сообщить, извинился ли он за свои комментарии о президенте США Дональде Трампе в кулуарах саммита НАТО, отметив, что высказывания были связаны с неожиданным объявлением места проведения саммита "Большой семерки".
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