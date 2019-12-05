Посол в США рассказал о позиции России по Арктике

"Мы призываем не к соперничеству, а к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе. С целью выстраивания доверия и общего понимания, а также предотвращения любого рода эскалации мы выступаем за восстановление полномасштабного военно-политического диалога арктических государств", - говорится в статье.

Он отмечает, что Россия поддерживает разработку законодательной базы для снижения рисков инцидентов и загрязнения морских вод. В частности, Москва считает, что надо более эффективно сконцентрировать ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения спасательных операций в странах, у которых есть береговая полоса в этом регионе.