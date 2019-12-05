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2019-12-05T02:04+0300
https://ria.ru/20191205/1561981036.html
Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
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РИА Новости

Посол в США рассказал о позиции России по Арктике

02:04 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрхипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Россия призывает не к соперничеству, а к миру и сотрудничеству в Арктике, говорится в опубликованной в четверг статье посла РФ в США Анатолия Антонова.
"Мы призываем не к соперничеству, а к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе. С целью выстраивания доверия и общего понимания, а также предотвращения любого рода эскалации мы выступаем за восстановление полномасштабного военно-политического диалога арктических государств", - говорится в статье.
В частности, Россия предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые были до 2014 года, пишет посол.
"Это эффективный механизм поддерживания региональной стабильности. Прерванный диалог по военным и политическим вопросам можно обновить консультациями военных экспертов арктических стран", - сказано в статье.
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Он отмечает, что Россия поддерживает разработку законодательной базы для снижения рисков инцидентов и загрязнения морских вод. В частности, Москва считает, что надо более эффективно сконцентрировать ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения спасательных операций в странах, у которых есть береговая полоса в этом регионе.
"Принимая во внимание стремительный рост мореходной активности в Арктике, включая туристические круизы, важно и далее расширять возможности быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Мы поддерживаем расширение сотрудничества в рамках Арктического форума береговых охран", - говорится в статье.
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АрктикаАрктический советАнатолий АнтоновСШАБезопасностьВ мире
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