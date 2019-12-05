Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе

Литературная ярмарка non/fiction ежегодно проходит в Москве, до прошлого года местом ее проведения был Центральный Дом Художника на Крымском валу, который в этом году перешел в ведение Третьяковской галереи. Впервые книжный фестиваль пройдет на новой площадке - в Гостином Дворе, что позволило увеличить количество участников, добавить еще одну дискуссионную площадку и создать новый раздел "Комиксы".

"В основной программе non/fictio№21 состоятся более 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней будут проходить в режиме нон-стоп на дискуссионных площадках, а также на стендах участников ярмарки. Дискуссионных площадок в общей сложности будет десять", - рассказали в пресс-службе.

Участие в ярмарке примут более 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран мира, в числе которых Австрия, Испания, Италия, Мексика и другие. Поговорить с читателями о книгах организаторы в этом году пригласили писателей Наринэ Абгарян, Александра Архангельского, Марата Гизатулина, Линор Горалик, Дину Рубину и других уважаемых прозаиков, поэтов, драматургов, иллюстраторов, переводчиков.

"В 2019 году почетным гостем ярмарки стал Израиль. Его девизом станет фраза "Робким мечтам здесь не место" одного из ведущих мировых лидеров Шимона Переса, стоявшего у истоков создания Государства Израиль и считавшего, что именно умение мечтать позволило справиться с невыполнимыми на первый взгляд задачами, среди которых возрождение языка иврит и создание на нем современной литературы", - отметили в пресс-службе.

Днем почетного гостя на ярмарке станет воскресенье - в этот день состоится ряд мероприятий с участием представителей израильского литературного процесса, а вечером гостям покажут израильское кино, основанное на произведениях Этгара Керета и Авраама Б. Иегошуа.