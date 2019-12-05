В Будапеште стартует неделя российского кино

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Неделя российского кино", в программу которой вошли семь фильмов, пройдет с 5 по 10 декабря в столице Венгрии, сообщила пресс-служба министерства культуры
"В течение шести дней в кинотеатре Moziberles пройдут кинопоказы семи картин, созданных кинематографистами России. Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с венгерскими и английскими субтитрами", - говорится в сообщении.
В программе киносмотра "Варавва" режиссера Евгения Емелина, "Бык" Бориса Акопова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Конец сезона" Константина Худякова, "Ваш репетитор" Антона Коломейца, "Двое" Тимофея Жалнина и "Я свободен" Ильи Северова.
Среди участников кинонедели - продюсер фильма "Балканский рубеж" Вадим Быркин; актриса, исполнительница главной роли в фильме "Двое" Татьяна Полосина; актер, исполнитель главной роли в фильме "Я свободен" Глеб Калюжный; актер, исполнитель главной роли в фильме "Бык" Юрий Борисов; актёр, исполнитель главной роли в фильме "Варавва" Павел Крайнов.
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