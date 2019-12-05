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Суд рассмотрит дело правозащитника, обвиняемого в стрельбе в Москве
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РИА Новости

Суд рассмотрит дело правозащитника, обвиняемого в стрельбе в Москве

01:33 05.12.2019
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© Первый каналСтоп-кадр передачи "пусть говорят" с участием политического деятеля Павла Пятницкого
Стоп-кадр передачи пусть говорят с участием политического деятеля Павла Пятницкого
© Первый канал
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела правозащитника Павла Пятницкого, устроившего стрельбу у одного из баров на Цветном бульваре в апреле 2019 года, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Пятницкого по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия".
"Заседание назначено на 10.30",- сказала собеседница агентства.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем члене Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павле Пятницком.
По версии дознания, ночью 13 апреля обвиняемый, находясь у бара на Цветном бульваре, беспричинно и умышленно, используя пистолет "P 226 T-Pro" калибра 10х28, не менее восьми раз выстрелил в воздух травматическими патронами.
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Павел ПятницкийКриминалТверской суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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