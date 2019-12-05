Суд рассмотрит дело правозащитника, обвиняемого в стрельбе в Москве

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Пятницкого по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия".

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем члене Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павле Пятницком.

По версии дознания, ночью 13 апреля обвиняемый, находясь у бара на Цветном бульваре, беспричинно и умышленно, используя пистолет "P 226 T-Pro" калибра 10х28, не менее восьми раз выстрелил в воздух травматическими патронами.