Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Первый полностью коммерческий пуск с Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал, что с Восточного в следующем году будет проведено пять запусков, однако не сообщалось, какие именно.

"Восемнадцатого апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете "Союз-2" с космодрома Восточный. За ними последуют пуски в мае, июне и июле", - сказал собеседник.

Кроме того, с космодрома в декабре возможен пятый запуск - с метеоспутником "Метеор-М" номер 2-3, уточнил собеседник.

Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был произведен еще в 2017 году, однако тогда речь шла о микроспутниках, которые запускались в качестве дополнения к российскому космическому аппарату "Метеор-М" номер 2-1. Ракета "Союз" для того пуска была изготовлена за счет бюджета и пусковые услуги производились в рамках федеральной программы.

В случае с запусками OneWeb речь идет о полностью коммерческом запуске – с оплатой заказчиком по коммерческой цене отдельных ракет и пусковых услуг.

Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Запускать спутники будут на российских ракетах "Союз" с трёх космодромов - Куру в Южной Америке, Байконура и Восточного.

Контракт на запуск был подписан в июне 2015 года между Роскосмосом , французской компанией Arianespace и британской OneWeb. Речь идёт о 21 коммерческом запуске. Первый пуск состоялся с космодрома Куру в феврале 2019 года, когда были запущены шесть спутников. Второй должен был состояться с Байконура в декабре, но перенесен на январь-февраль 2020 года.

Всего с Байконура до переноса этого пуска с 2019 года на 2020 год планировалось провести в следующем году семь стартов со спутниками OneWeb, с Восточного - четыре, один - с космодрома Куру.