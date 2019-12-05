Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T01:25+0300
https://ria.ru/20191205/1561980703.html
Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/10/1549781023_0:60:3076:1790_1036x0_80_0_0_3341907597b9554a32cb8613b4e26cac.jpg
РИА Новости

Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году

01:25 05.12.2019
191
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал, что с Восточного в следующем году будет проведено пять запусков, однако не сообщалось, какие именно.

"Восемнадцатого апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете "Союз-2" с космодрома Восточный. За ними последуют пуски в мае, июне и июле", - сказал собеседник.

Кроме того, с космодрома в декабре возможен пятый запуск - с метеоспутником "Метеор-М" номер 2-3, уточнил собеседник.
Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был произведен еще в 2017 году, однако тогда речь шла о микроспутниках, которые запускались в качестве дополнения к российскому космическому аппарату "Метеор-М" номер 2-1. Ракета "Союз" для того пуска была изготовлена за счет бюджета и пусковые услуги производились в рамках федеральной программы.
В случае с запусками OneWeb речь идет о полностью коммерческом запуске – с оплатой заказчиком по коммерческой цене отдельных ракет и пусковых услуг.
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома Байконур
Вчера, 17:12РИА Наука
Институт "Роскосмоса" заявил о низкой окупаемости многоразовых ракет
Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Запускать спутники будут на российских ракетах "Союз" с трёх космодромов - Куру в Южной Америке, Байконура и Восточного.
Контракт на запуск был подписан в июне 2015 года между Роскосмосом, французской компанией Arianespace и британской OneWeb. Речь идёт о 21 коммерческом запуске. Первый пуск состоялся с космодрома Куру в феврале 2019 года, когда были запущены шесть спутников. Второй должен был состояться с Байконура в декабре, но перенесен на январь-февраль 2020 года.
Всего с Байконура до переноса этого пуска с 2019 года на 2020 год планировалось провести в следующем году семь стартов со спутниками OneWeb, с Восточного - четыре, один - с космодрома Куру.
В 2017 году OneWeb зарегистрировала в РФ совместное с "дочкой" Роскосмоса компанией "Гонец" предприятие - ООО "УанВеб", которое в том же году подало заявку на получение частот в Государственную комиссию по радиочастотам, но частоты до сих пор не выделили. Как сообщали СМИ, против этого выступает ФСБ, считая, что проект может представлять угрозу нацбезопасности.
Запуск ракеты-носителя Союз
Вчера, 17:19
"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы
300000
Обсудить 0
OneWebВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Телекоммуникационный спутник Экспресс-АМ7
Источник: запуск двух спутников "Экспресс" планируется в конце марта
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Исправительная колония
ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
Саммит НАТО
Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
Города мира. Будапешт
В Будапеште стартует неделя российского кино
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
Автомобили на парковке в Москве
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
Английская актриса Хелен Миррен перед началом торжественного ужина, посвященного премии BraVo в отеле The Ritz Carlton Moscow в Москве
Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Торгово-выставочный комплекс Гостиный двор на улице Ильинка в Москве
Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
05:44В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
05:34Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера
05:31Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
05:25Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
05:21Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
05:15США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
05:08Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
05:07Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
05:06На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
05:02Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
04:54СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
04:48США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
04:40Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
04:37Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
04:30МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
04:15Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
04:06Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
04:03В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
03:59Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
Лента новостейМолния