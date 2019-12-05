СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки 14 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток с целью "противостояния" Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
По их словам, Трамп примет решение об этом уже в декабре. Официальные лица сообщают, что, помимо личного состава, на Ближний Восток также отправят десятки кораблей и другую военную технику.
Они добавили, что президент "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".
Ранее США обвинили Иран в нападении на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Тегеран это отрицает. Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с этим инцидентом. Речь шла о трех тысяч военных для защиты нефтяных объектов.