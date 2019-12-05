СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток

Ранееобвинили Иран в нападении на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Тегеран это отрицает. Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с этим инцидентом. Речь шла о трех тысяч военных для защиты нефтяных объектов.