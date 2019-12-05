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2019-12-05T01:21+0300
https://ria.ru/20191205/1561980669.html
СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
https://cdn24.img.ria.ru/images/155492/97/1554929782_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_3a1aae83c19da2a8787ddfdcf9210899.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток

01:21 05.12.2019
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© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary PearsonАвианосец класса "Nimitz" Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary Pearson
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки 14 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток с целью "противостояния" Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
По их словам, Трамп примет решение об этом уже в декабре. Официальные лица сообщают, что, помимо личного состава, на Ближний Восток также отправят десятки кораблей и другую военную технику.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 23:52
Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
Они добавили, что президент "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".
Ранее США обвинили Иран в нападении на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Тегеран это отрицает. Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с этим инцидентом. Речь шла о трех тысяч военных для защиты нефтяных объектов.
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Ближний ВостокДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
В 2022 году весь этот цирк пойдёт на спад, т.к. после ликвидации Израиля исчезнет формальный повод пребывания там матрасников. Ирану, иншалла, суждено быть лидером данного региона.
5 декабря, 01:31
Nebannij Den
88112000
Армейское американское мясо, отправляют морским путем, для бесплатной переработки, и упаковки в цинковые баночки, для последующей отправки обратно домой. Превосходный бизнес. Конгресс и сенат в деле, со своим семейным лоббированным бизнесом.. ))
5 декабря, 01:46
ДАДроид Андроид
3080001
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