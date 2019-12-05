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В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
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РИА Новости

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники

01:13 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне будут облагаться штрафами по 3 тысячи рублей на нескольких участках в центре Москвы, начиная с 5 декабря, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.
По словам Писарь, по просьбам местных жителей программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы" заработает в восьми столичных дворах Центрального административного округа города Москвы.

"Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью "Помощника Москвы" можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и Управлением по ЦАО ГУМЧС России по Москве", – сказала она.

Писарь пояснила, что москвичи жалуются на неправильно припаркованные автомобили во дворах, которые часто мешают проезду машин экстренных служб и проходу жителей. "Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах - это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений. Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине", – объяснила она.
Руководитель пресс-службы ЦОДД сообщила, что с 5 декабря "Помощник Москвы" заработает на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок.
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Фиксация нарушений с помощью программно-аппаратного комплекса происходит в автоматическом режиме без касания экрана пользователем.
"Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушения нужно зафиксировать. При этом камера должна находиться в стационарном положении", – уточнила Писарь.
В настоящее время "Помощник Москвы" используют более 460 тысяч москвичей.
"Благодаря их активной позиции количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%", – подытожила руководитель пресс-службы ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ЦАОМоскваРоссияОбщество
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