В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники

"Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью "Помощника Москвы" можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и Управлением по ЦАО ГУМЧС России по Москве", – сказала она.

Писарь пояснила, что москвичи жалуются на неправильно припаркованные автомобили во дворах, которые часто мешают проезду машин экстренных служб и проходу жителей. "Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах - это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений. Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине", – объяснила она.