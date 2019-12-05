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Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
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РИА Новости

Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО

01:06 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Лишь около трети американцев согласны, чтобы США по-прежнему платили наибольшую долю в бюджет НАТО, свидетельствует социологический опрос фирмы Rasmussen.
"Лишь 35% из тех, кто, вероятно, придет на выборы в США, считают, что Америка должна давать НАТО больше денег, чем любая другая страна", - говорится в релизе Rasmussen. При этом 49% с таким положением вещей не согласны, и 16% не определились с мнением на этот счет.
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США до настоящего времени платили 22% из сравнительного скромного прямого бюджета НАТО в 2,5 миллиарда долларов. Ранее члены НАТО согласились, чтобы США платили 16%, наряду с Германией.
Однако львиная доля расходов — это непрямые затраты, связанные прежде всего с тем, какую долю своего ВВП участники альянса тратят на оборону. США здесь вне конкуренции — их военные расходы составляют 3,4% ВВП, а в абсолютных цифрах бюджет Пентагона приближается к 700 миллиардам долларов в год. Многие другие члены альянса не дотягивают и до 2% ВВП, и их экономики значительно меньше американской, часто во много раз. Это позволяет Трампу заявлять, что США тратят до 70% и выше всех расходов на НАТО.
Опрос 1000 граждан США, которые заявили, что пойдут на выборы в 2020 году, проводился 2-3 декабря 2019 года в преддверии саммита НАТО в Лондоне. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус три процентных пункта.
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