Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО

"Лишь 35% из тех, кто, вероятно, придет на выборы в США, считают, что Америка должна давать НАТО больше денег, чем любая другая страна", - говорится в релизе Rasmussen. При этом 49% с таким положением вещей не согласны, и 16% не определились с мнением на этот счет.
29 ноября, 19:47США ожидают, что все члены НАТО увеличат финансирование альянса
Президент США Дональд Трамп заявляет, что все страны должны платить "честную долю" в бюджет НАТО.
США до настоящего времени платили 22% из сравнительного скромного прямого бюджета НАТО в 2,5 миллиарда долларов. Ранее члены НАТО согласились, чтобы США платили 16%, наряду с Германией.
Однако львиная доля расходов — это непрямые затраты, связанные прежде всего с тем, какую долю своего ВВП участники альянса тратят на оборону. США здесь вне конкуренции — их военные расходы составляют 3,4% ВВП, а в абсолютных цифрах бюджет Пентагона приближается к 700 миллиардам долларов в год. Многие другие члены альянса не дотягивают и до 2% ВВП, и их экономики значительно меньше американской, часто во много раз. Это позволяет Трампу заявлять, что США тратят до 70% и выше всех расходов на НАТО.
Опрос 1000 граждан США, которые заявили, что пойдут на выборы в 2020 году, проводился 2-3 декабря 2019 года в преддверии саммита НАТО в Лондоне. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус три процентных пункта.