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2019-12-05T02:05+0300
https://ria.ru/20191205/1561980284.html
Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
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РИА Новости

Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства

00:40 05.12.2019 (обновлено: 02:05 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг в прямом эфире подведет итоги социально-экономического развития страны и работы кабмина в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщила пресс-служба кабмина.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет 5 декабря в 12.00 в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.

Новый формат

Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.
Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года.
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В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате - Медведев ответит на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Основы

Среди ожидаемых тем – экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.
В прошлом году премьер уделил значительное внимание вопросам экономики. Тогда он заявил, что 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики. Тогда инфляция по итогам года составила 4,3%, а ВВП РФ по итогам 2018 года вырос на 2,3%.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 3,8%. Однако позже оценки были скорректированы – 3-3,3%. Прогноз по ВВП - рост на 1,3%.
Также внимание будет уделено реализации национальных проектов. В основу новых 12 национальных проектов, направленных на развитие самых разных отраслей – от цифровой экономики и экологии до культуры и поддержки малого и среднего бизнеса. На реализацию национальных проектов предусматривалась сумма в 25,7 триллиона рублей. Только в 2020-2022 годах из бюджета РФ на нацпроекты будет выделено около 7 триллионов рублей.
Руководство страны не раз отмечало, что цель их реализации – реальные изменения в жизни россиян.
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