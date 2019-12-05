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Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
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РИА Новости

Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа

00:05 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм обрушилась на эксперта от демократов Памелу Карлан, которая на слушаниях по импичменту допустила каламбур относительно несовершеннолетнего сына президента.
Карлан на слушаниях заявила, что президент СШA не имеет неограниченных полномочий. По ее словам, согласно конституции, в США не может быть титулов и знати, так что президент может назвать своего сына Бэрроном, но он не может сделать его бароном.
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По мнению Белого дома, речь идет о недостойных нападках, поскольку 13-летний Бэррон Трамп никак не связан с импичментом.
"Низкий ход со стороны "свидетеля" демократов. Профессор Карлан использует для красного словца мальчика-тинейджера, который не имеет никакого отношения к этим смехотворным слушаниям и имеет право на частную жизнь. Что еще хуже, зал на слушаниях встретил это смехом. Но то, что они делают с нашей страной, не смешно", - написала Гришэм.
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Демократы провели в среду слушания в комитете по судебным делам палаты представителей с экспертами, чтобы оценить, насколько подготовленный ранее доклад по импичменту дает основания для предъявления президенту обвинений. Как и ожидалось, свидетели, выставленные демократами, одобрили обвинения против Трампа, а единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампАдминистрация президента СШАВ мире
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