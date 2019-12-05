Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа

Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне

Карлан на слушаниях заявила, что президент СШA не имеет неограниченных полномочий. По ее словам, согласно конституции, в США не может быть титулов и знати, так что президент может назвать своего сына Бэрроном, но он не может сделать его бароном.

По мнению Белого дома, речь идет о недостойных нападках, поскольку 13-летний Бэррон Трамп никак не связан с импичментом.

"Низкий ход со стороны "свидетеля" демократов. Профессор Карлан использует для красного словца мальчика-тинейджера, который не имеет никакого отношения к этим смехотворным слушаниям и имеет право на частную жизнь. Что еще хуже, зал на слушаниях встретил это смехом. Но то, что они делают с нашей страной, не смешно", - написала Гришэм.

Демократы провели в среду слушания в комитете по судебным делам палаты представителей с экспертами, чтобы оценить, насколько подготовленный ранее доклад по импичменту дает основания для предъявления президенту обвинений. Как и ожидалось, свидетели, выставленные демократами, одобрили обвинения против Трампа, а единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.