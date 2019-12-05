"Кофта тлела на мне". Десять лет со дня трагедии в "Хромой лошади"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Пятого декабря 2009-го в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. Погибло 156 человек, 234 пострадало. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом. Девять фигурантов дела давно освободились из колоний и вернулись к прежней жизни. К примеру, пиротехник Сергей Дербенев продолжает организовывать в Перми огненные шоу. А потерпевшие, которым по гражданским искам присудили миллионные компенсации, получают копейки. "В этом месяце — 25 рублей. А бывало, приходил перевод на 25 копеек", — говорит одна из пострадавших.

"На пожертвования ходил по кабакам"

Ирина Пекарская уже несколько лет находится под наблюдением в паллиативном отделении больницы в городе Березники. Она одна из самых тяжелых пострадавших в "Хромой лошади". Не может самостоятельно есть, не говорит. Только кричит, будто раненый зверь, когда слышит в телефонной трубке голоса сыновей.

В клуб Ирина пришла вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Тому повезло — когда начался пожар, он как раз с другом вышел покурить. Ирина же надышалась угарным газом. Врачи не обнадеживали: из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка.

© Фото : из архива семьи Ирины Пекарской Ирина Пекарская до пожара © Фото : из архива семьи Ирины Пекарской Ирина Пекарская до пожара

Сергей возил ее по клиникам, выбивал материальную помощь. В многочисленных репортажах перед камерой поднимал Ирину, мыл ее сжатые судорогой руки. После интервью просил опубликовать счет для пожертвований. Деньги, как говорят близкие, текли рекой.

А через несколько лет журналисты нашли Ирину в одной из пермских больниц в ужасном состоянии: худую, как скелет, с пролежнями по всему телу. Из-за того что у нее не было даже шампуня, медсестры вынуждены были побрить ее наголо. Как выяснилось, Колпаков давно создал новую семью. А на обреченную Ирину махнул рукой. При этом как опекун и потерпевший не забывал забирать полагающиеся Пекарской компенсации, пенсию по инвалидности, спонсорские переводы, утверждают родные.

"Нам из компенсаций ни копейки не приходило: все забирал Колпаков, — плачет в телефонную трубку мама Ирины Галина. — На пожертвования ходил по кабакам, возил на отдых новую жену. Как-то отмечал в клубе ее день рождения — заказал стол на двадцать персон. А детям (у Ирины и Сергея двое сыновей. — Прим. ред.) ни копейки алиментов не платил. Только иногда после поездок привозил мальчишкам то футболочки, то рубашки".

По словам Галины Васильевны, будучи опекуном ее дочери, Сергей даже успел обналичить и спустить часть материнского капитала. "Хотел и квартиру продать, которую мы покупали для них с Ирой. Но мы вовремя вмешались и не позволили".

Сейчас за Ириной ухаживает старший брат Сергей — мать после двух инсультов не выходит из квартиры. Он же оформил опеку над двумя племянниками. Старшему — 12, младшему — десять. "На днях к нам приходили из собеса, спрашивали, что ребята хотят на Новый год. Младший сказал, что мечтает о синтезаторе. А еще чтобы мама выздоровела. Но мы понимаем: это невозможно", — тяжело вздыхает Галина Васильевна. Больше говорить она просто не в силах.

"На спину капал расплавленный пластик"

Анну Бунакову в "Хромую лошадь" пригласила подруга. В клуб девушка вбежала без пятнадцати час. Только открыла меню — начался пожар.

"Ведущий спокойным тоном объявил: "Кажется, мы горим". Сперва люди подумали, что это часть шоу-программы, поэтому вовремя не сориентировались. Но через несколько минут все рванули к выходу, выключился свет, возникла давка", — вспоминает Бунакова.

В толпе Анну кто-то толкнул, она упала на пол. "Парень, который бежал сзади, тоже свалился, придавил мне ноги. Подняться я не могла. На спину капал расплавленный пластик с потолка. Потом я все же нашла силы встать и дойти до выхода".

С ожогами тридцати процентов тела Бунакову доставили в больницу Перми, потом — в Санкт-Петербург. В госпитале она провела два месяца. "Сильнее всего пострадало плечо и спина. Капли расплавленного пластика воспламенили мою синтетическую кофту. Она тлела прямо на мне".

В палате, где находились только жертвы "Хромой лошади", Анна была самой "легкой". "Рядом лежала девушка, у которой было обожжено все лицо, не было волос. Ей потом специальным методом срезали и наращивали кожу с фолликулами, чтобы у нее хоть какие-то волосы на голове росли".

Сама Анна перенесла пересадку кожи на плече. "Лечили нас бесплатно, а вот последующие реабилитационные процедуры — все за свой счет. Мне, например, пришлось сделать шесть шлифовок лазером, чтобы сгладить рубцы от ожогов".

Пострадавшая признается: компенсация в миллион рублей, которую ей присудили по гражданскому иску, очень бы помогла. Но из всех осужденных полностью деньги выплатили только фактический владелец клуба Анатолий Зак и сотрудники Госпожнадзора. За последних расплачивалось ведомство.

"А от остальных фигурантов приходили и до сих пор приходят копейки. Я не утрирую. Так, вчера мне пришел перевод на 25 рублей. До этого перечислили десять копеек. Понимаю, что нас, потерпевших, много: почти четыреста человек. И ежемесячную часть зарплаты фигурантов делят на всех. Но лучше бы такие копейки вообще не присылали".

Анна говорит, что довольно быстро ситуация с выплатами компенсаций превратилась в фарс. "К примеру, как-то раз получили от судебных приставов письмо с предложением выкупить автомобиль исполнительного директора клуба Светланы Ефремовой — его изъяли в счет погашения долга. Проблема в том, что машина была не на ходу. Кому она нужна? В другой раз прислали целый список из ее личных вещей — тоже предлагали забрать в качестве компенсации. Хорошо помню, что в этом перечне был ноутбук и даже мангал с шампурами!"

"Продолжает устраивать огненные шоу"

Можно предположить, что виновники трагедии после освобождения и сами едва сводят концы с концами. Но нет. Так, судя по аккаунту в инстаграме арт-директора клуба Олега Феткулова (был приговорен к шести годам колонии общего режима), живет он вполне достойно.

"Лекарство от мозолей на руках и сердце", — написал он в одном из последних постов. В качестве иллюстрации — бутылка коньяка "Хайн Антик XO" и два бокала. Цена — 22,5 тысячи рублей.

© РИА Новости / Станислав Ожигов Перейти в фотобанк Арт-директор клуба "Хромая лошадь" Олег Феткулов, приговоренный к шести годам колонии общего режима, в зале Ленинского районного суда Перми во время оглашения приговора обвиняемым по делу о пожаре в клубе в декабре 2009 года © РИА Новости / Станислав Ожигов Перейти в фотобанк Арт-директор клуба "Хромая лошадь" Олег Феткулов, приговоренный к шести годам колонии общего режима, в зале Ленинского районного суда Перми во время оглашения приговора обвиняемым по делу о пожаре в клубе в декабре 2009 года

На письма с просьбой об интервью Феткулов не ответил.

Не общается с журналистами и директор пиротехнической компании "Пироцвет" Сергей Дербенев, устроивший смертоносный фейерверк.

— Меня не интересует никакая информация о "Хромой лошади", — заявил он в ответ на предложение обозревателя РИА Новости поговорить о компенсациях пострадавшим.

— А нас интересует.

— Вот и пишите, что хотите…