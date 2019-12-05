Тимур Бекмамбетов: Мартин Скорсезе спас наш фильм "Война токов"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит картина "Война токов" — про то, как Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон) в конце XIX века борются за звание главного "осветителя" мира. В битве за электрификацию в ход идут любые методы и интриги. Потом появляется гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном, и ситуация становится почти детективной.
Фильм впервые показали в 2017 году на кинофестивале в Торонто, но затем "положили на полку": из-за скандала с Харви Вайнштейном (он числился продюсером проекта) выпуск ленты отложили.
Тем не менее спустя два года фильму удалось добраться до проката. За это время изменились и киноиндустрия ("харвигейт", движение #MeToo), и сам фильм.
Накануне премьеры продюсер картины Тимур Бекмамбетов в интервью РИА Новости рассказал о роли Мартина Скорсезе в проекте, о своем отношении к фильмам по комиксам и том, почему надо снять "Унесенные ветром" в формате Screen Life.
— Чем вас привлек этот проект, у которого оказалась такая непростая судьба?
— Прежде всего темой. "Война токов" — об ответственности человека за свои изобретения. А еще о том, как нам сохраниться (как цивилизации) в быстро меняющемся мире. Мы живем в эпоху технологических революций и постепенно теряем контроль над этим процессом. Рядом с нами уже живет искусственный интеллект. Он во многом решает за нас, что делать: навигатор сообщает, куда ехать, алгоритм подбирает информацию в браузере. Мы все этим увлечены, но пока не понимаем последствий.
— В фильме Эдисону говорят: "Не вы изобрели лампу накаливания, просто все так думают". Так получилось из-за грамотного пиара Эдисона или по другой причине?
— Вопрос в том, что такое "изобрел". Изобретатель — тот, кто держал инструмент, кто родил идею или кто нашел деньги? В современном смысле слова именно Эдисон изобрел лампу накаливания. Как Стив Джобс создал Macintosh, а Цукерберг — Facebook. Вряд ли Джобс написал программный код. Но все эти люди были визионерами, которые точно видели цель и будущее.
Также и Эдисон — он был одержим идеей осветить Землю и в итоге смог сделать это стандартом, брендом. В этом большая его заслуга как маркетолога.
— Один из продюсеров "Войны токов" — Мартин Скорсезе. Как он попал в проект и в чем заключалась его роль?
— Он учитель режиссера картины Альфонсо Гомеса-Рехона. По его контракту в случае разногласий последнее слово оставалось именно за Скорсезе. Это было сделано для защиты от вмешательства продюсера и в результате спасло всю картину.
В момент, когда фильм оказался "на полке" в связи со скандалом с Харви Вайнштейном, новый правообладатель был намерен разослать фильм в том виде, в каком он был, — еще не завершенный, просто чтобы закрыть финансовый процесс. Но Мартин вошел в проект и своим авторитетом помог нам всем завершить эту работу, перемонтировать и выпустить на экраны.
— Как "харвигейт" сказывается на судьбе "Войны токов"?
— Дело Вайнштейна — это, конечно, трагическая история, случившаяся с проектом. Сначала Харви был деструктивным элементом в момент завершения фильма, потому что он нервничал, понимая надвигающиеся проблемы. А потом… пропал, когда его компания обанкротилась. И шлейф этого скандала тянется за фильмом.
Что касается творческой судьбы ленты — это нам никак не помешало: какой картину видел режиссер, такой ее и удалось сделать. Это произведение искусства, оно живет само по себе.
Задача интересно показать эти сюжеты для меня гораздо увлекательнее любых других историй традиционного кино. Поэтому для меня нет разделения на кино до и после Marvel.
Есть обычные старые фильмы, которые мы знаем, а есть Screen Life про нашу сегодняшнюю жизнь. Осознание себя, осмысление своей судьбы в цифровом мире — важнейшая история сегодня.
Если вы посмотрите в мобильном приложении, сколько времени проводите за телефоном, то это треть, если не больше, вашей жизни. В цифровом пространстве свои страхи и трагедии. И здесь огромное количество проблем: как признаться в любви, как не потерять связь с близкими. Все это — на экране, не в физическом мире.
Этой реальности максимум лет двадцать. Но если мы не сможем ее в ближайшие годы отрефлексировать (написать "Войну и мир" в формате Screen Life, снять "Броненосец "Потемкин" или "Унесенные ветром"), то произойдет трагедия. Мы перестанем понимать, кто мы есть и как дальше жить.
— Вы больше десяти лет работаете как в России, так и в США. В чем принципиальные отличия российского кинобизнеса от американского?
— Думаю, разница в том, что американский кинематограф интернациональный, а у нас национальный. Индустрия США — открытая, где каждый — китаец, японец, норвежец — может к ней подключиться и реализовать себя. В России кинематограф пока живет в своем мире. У нас, на мой взгляд, нет четкой системы того, как привлекать средства в кино, как его распространять в мире.
— Для этого нужно воспитывать, выращивать специалистов?
— Нужна воля. Есть теория, что кинематограф связан с пассионарностью государства. Если у страны есть амбиции распространить свои идеи по всему миру, то кинематограф появляется. Это было в Советском Союзе, когда Сталин фактически создал великое советское кино, в Германии, в Италии после создания Муссолини киношколы, во Франции при Шарле де Голле.
Кинематограф может развиваться как в фарватере государственной политики, так и в конфронтации с ней. Главное, чтобы была энергия у государства — что-то поменять.
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