В США семилетнего серфера сбила с доски акула

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В штате Флорида (США) акула врезалась в доску семилетнего серфера Чендлера Мура, этот момент был снят на камеру GoPro, сообщает Travel and Leisure.
Отец Чендлера Шон хотел запечатлеть, как мальчик поймает волну, и прикрепил к доске экшен-камеру GoPro. На кадрах можно увидеть, как юному серферу удается держать равновесие пока не появилась крупная черноперая акула, обитающая в прибрежных водах. Именно этот вид морских хищников ответственен за 16 процентов нападений на человека у берегов Флориды.
Шон очень испугался за сына, а Чендлер сказал, что в тот момент просто не видел, кто сбил его с доски.
Семилетний покоритель волны дал совет всем, кто нервничает после столкновения с акулой: "Берегитесь, будьте осторожны и удачи!".
28 ноября, 00:26ТуризмВ Мексике позирующую у скалы туристку смыло волной