В США семилетнего серфера сбила с доски акула

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В штате Флорида (США) акула врезалась в доску семилетнего серфера Чендлера Мура, этот момент был снят на камеру GoPro, В штате Флорида (США) акула врезалась в доску семилетнего серфера Чендлера Мура, этот момент был снят на камеру GoPro, сообщает Travel and Leisure.

Отец Чендлера Шон хотел запечатлеть, как мальчик поймает волну, и прикрепил к доске экшен-камеру GoPro. На кадрах можно увидеть, как юному серферу удается держать равновесие пока не появилась крупная черноперая акула, обитающая в прибрежных водах. Именно этот вид морских хищников ответственен за 16 процентов нападений на человека у берегов Флориды.

Шон очень испугался за сына, а Чендлер сказал, что в тот момент просто не видел, кто сбил его с доски.