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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-05T06:49+0300
https://ria.ru/20191205/1561971527.html
В США семилетнего серфера сбила с доски акула
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РИА Новости

В США семилетнего серфера сбила с доски акула

06:49 05.12.2019
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© Страница Shaun Moore в InstagramСтоп-кадр видео нападения акулы на ребенка
Стоп-кадр видео нападения акулы на ребенка
© Страница Shaun Moore в Instagram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В штате Флорида (США) акула врезалась в доску семилетнего серфера Чендлера Мура, этот момент был снят на камеру GoPro, сообщает Travel and Leisure.
Отец Чендлера Шон хотел запечатлеть, как мальчик поймает волну, и прикрепил к доске экшен-камеру GoPro. На кадрах можно увидеть, как юному серферу удается держать равновесие пока не появилась крупная черноперая акула, обитающая в прибрежных водах. Именно этот вид морских хищников ответственен за 16 процентов нападений на человека у берегов Флориды.
Шон очень испугался за сына, а Чендлер сказал, что в тот момент просто не видел, кто сбил его с доски.
Семилетний покоритель волны дал совет всем, кто нервничает после столкновения с акулой: "Берегитесь, будьте осторожны и удачи!".
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