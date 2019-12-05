Художник Ян Фабр передал Эрмитажу фильм-перформанс, снятый в музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Известный бельгийский художник Ян Фабр передал в дар Государственному Эрмитажу фильм-перформанс "Любовь — высшая сила", снятый в залах музея в 2016 году, передает корреспондент РИА Новости.

Перформанс, проведенный художником в стенах Эрмитажа, стал ключевым эпизодом выставки "Ян Фабр: Рыцарь отчаяния - воин красоты", которая состоялась в музее в 2016 году.

Главный герой перформанса - рыцарь, преданный высоким идеалам. Он торжественно и почтительно обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству старых мастеров.

Проходя по залам Эрмитажа, странный рыцарь Фабр прикасается губами к дверям, рамам картин, предметам мебели — всему тому "старому искусству", что вызывает у него чувство преклонения и требует защиты в современном мире.

"Этот фильм я задумал еще за 6-7 месяцев до открытия выставки. Именно тогда я подумал о названии фильма и о названии той программы, которую буду проводить с Большим драматическим театром - "Любовь — высшая сила". Потому что для меня любовь - это страсть к красоте в первую очередь. Вы увидите в фильме, что я подхожу к произведениям искусства, что я встаю на колено перед ними, что я целую эти произведения искусства, потому что я преклоняюсь перед красотой. Красота - это сила в моем понимании. При этом красота - это сила, но она уязвима и требует защиты", - рассказал Фабр журналистам.

Фильм-перформанс Фабра "Любовь — высшая сила" будет демонстрироваться на большом экране на Дворцовой площади 7 декабря, в день основания Эрмитажа.

По информации музея, театральные работы Фабра, а также выставку-инсталляцию художника Пьера Кулибёфа "Воины красоты", посвященную переводу театрального мира Фабра на язык кино, покажут в Большом драматическом театре.

Фестиваль Яна Фабра — Love is the Power Supreme ("Любовь — высшая сила") станет кульминацией программы "Фанерный театр: Программа современного искусства в БДТ".

В декабре в Фанерном театре представят российскую премьеру "Ночного писателя" (спектакль станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России), на основной сцене БДТ покажут постановку Фабра Preparatio Mortis ("Приготовление к смерти"), а на второй сцене БДТ зрителей ждет мировая премьера спектакля Resurrexit Cassandra ("Воскресение Кассандры").

Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате готовится специальная программу, получившая название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.

В этом году отмечается 255 лет со дня основания Эрмитажа.