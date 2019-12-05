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2019-12-05T02:43+0300
https://ria.ru/20191205/1561970649.html
Художник Ян Фабр передал Эрмитажу фильм-перформанс, снятый в музее
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РИА Новости

Художник Ян Фабр передал Эрмитажу фильм-перформанс, снятый в музее

02:43 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Известный бельгийский художник Ян Фабр передал в дар Государственному Эрмитажу фильм-перформанс "Любовь — высшая сила", снятый в залах музея в 2016 году, передает корреспондент РИА Новости.
Перформанс, проведенный художником в стенах Эрмитажа, стал ключевым эпизодом выставки "Ян Фабр: Рыцарь отчаяния - воин красоты", которая состоялась в музее в 2016 году.
Главный герой перформанса - рыцарь, преданный высоким идеалам. Он торжественно и почтительно обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству старых мастеров.
Проходя по залам Эрмитажа, странный рыцарь Фабр прикасается губами к дверям, рамам картин, предметам мебели — всему тому "старому искусству", что вызывает у него чувство преклонения и требует защиты в современном мире.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХудожник Ян Фабр на открытии своей выставки в Эрмитаже.
Художник Ян Фабр на открытии своей выставки в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Художник Ян Фабр на открытии своей выставки в Эрмитаже.
"Этот фильм я задумал еще за 6-7 месяцев до открытия выставки. Именно тогда я подумал о названии фильма и о названии той программы, которую буду проводить с Большим драматическим театром - "Любовь — высшая сила". Потому что для меня любовь - это страсть к красоте в первую очередь. Вы увидите в фильме, что я подхожу к произведениям искусства, что я встаю на колено перед ними, что я целую эти произведения искусства, потому что я преклоняюсь перед красотой. Красота - это сила в моем понимании. При этом красота - это сила, но она уязвима и требует защиты", - рассказал Фабр журналистам.
Фильм-перформанс Фабра "Любовь — высшая сила" будет демонстрироваться на большом экране на Дворцовой площади 7 декабря, в день основания Эрмитажа.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
1 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
2 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
3 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
4 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 4
Экспонаты выставки "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
По информации музея, театральные работы Фабра, а также выставку-инсталляцию художника Пьера Кулибёфа "Воины красоты", посвященную переводу театрального мира Фабра на язык кино, покажут в Большом драматическом театре.
Фестиваль Яна Фабра — Love is the Power Supreme ("Любовь — высшая сила") станет кульминацией программы "Фанерный театр: Программа современного искусства в БДТ".
В декабре в Фанерном театре представят российскую премьеру "Ночного писателя" (спектакль станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России), на основной сцене БДТ покажут постановку Фабра Preparatio Mortis ("Приготовление к смерти"), а на второй сцене БДТ зрителей ждет мировая премьера спектакля Resurrexit Cassandra ("Воскресение Кассандры").
Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате готовится специальная программу, получившая название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.
В этом году отмечается 255 лет со дня основания Эрмитажа.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Вчера, 14:22Россия-Китай: Главное
Михаил Пиотровский: китайские посетители помогли Эрмитажу жить
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КультураНовости культурыВыставкиЯн ФабрНазначение Андрея Могучего худруком БДТ им. ТовстоноговаБольшой драматический театр ТовстоноговаСанкт-ПетербургЭрмитаж (музей)
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