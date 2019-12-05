Лас-Вегас может отказаться от своего знаменитого слогана

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Рекламный слоган "Что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе" может быть изменен, Рекламный слоган "Что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе" может быть изменен, сообщает USA Today.

Его придумали в 2003 году. Но многим этот слоган не нравится, так как туристы воспринимают его как призыв к вседозволенности в казино, клубах и ресторанах города.

Как сообщает издание, солист группы Aerosmith на своем концерте анонсировал новый слоган. Стив Тайлер обратился к публике со словами: "Когда я громко закричу: "Что случается здесь, вы мне хором ответите: "Случается только здесь!". Он добавил, что 26 января сообщит хорошую весть для всех посетителей Лас-Вегаса.

Также Леди Гага и Шанайя Твейн написали в соцсетях о своем намерении сообщить отличную новость о городе грехов.