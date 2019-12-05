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Туризм
2019-12-05T03:01+0300
https://ria.ru/20191205/1561969949.html
Лас-Вегас может отказаться от своего знаменитого слогана
https://cdn23.img.ria.ru/images/154781/13/1547811325_0:398:2126:1594_1036x0_80_0_0_11b7fd5750c4fec74e058e3d84cdffa8.jpg
РИА Новости

Лас-Вегас может отказаться от своего знаменитого слогана

03:01 05.12.2019
15
CC0 / romanov / Лас-Вегас
Лас-Вегас
CC0 / romanov /
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Рекламный слоган "Что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе" может быть изменен, сообщает USA Today.
Его придумали в 2003 году. Но многим этот слоган не нравится, так как туристы воспринимают его как призыв к вседозволенности в казино, клубах и ресторанах города.
Как сообщает издание, солист группы Aerosmith на своем концерте анонсировал новый слоган. Стив Тайлер обратился к публике со словами: "Когда я громко закричу: "Что случается здесь, вы мне хором ответите: "Случается только здесь!". Он добавил, что 26 января сообщит хорошую весть для всех посетителей Лас-Вегаса.
Также Леди Гага и Шанайя Твейн написали в соцсетях о своем намерении сообщить отличную новость о городе грехов.
Местные жители недовольны решением властей, так как полагают, что бюджетные средства стоит пустить на более серьезные цели.
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