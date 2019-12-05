В Доминикане волна чуть не смыла туристов в океан

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На пляже в Доминикане гигантская волна чуть не смыла туристов в океан, сообщает Nzherald.co.nz
Один из очевидцев случайно записал на видео, как налетевшая на берег волна сбила с ног семейную пару туристов.
Видео посмотрели более тридцати тысяч пользователей.
"Это просто невероятно! Не могу в это поверить!" — написал один из пользователей.
Некоторые в комментариях поздравили героя ролика с тем, что, даже упав, он не пролил пиво, которое держал в руке.
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