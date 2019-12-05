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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-05T00:45+0300
https://ria.ru/20191205/1561969864.html
В Доминикане волна чуть не смыла туристов в океан
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/69/1560686966_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_d4d80f7d360166ae8396191cf7ef9999.jpg
РИА Новости

В Доминикане волна чуть не смыла туристов в океан

00:45 05.12.2019
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Пляж отеля Melia Punta Cana Beach Resort
Доминикана. Пляж отеля Melia Punta Cana Beach Resort
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На пляже в Доминикане гигантская волна чуть не смыла туристов в океан, сообщает Nzherald.co.nz
Один из очевидцев случайно записал на видео, как налетевшая на берег волна сбила с ног семейную пару туристов.
Видео посмотрели более тридцати тысяч пользователей.
"Это просто невероятно! Не могу в это поверить!" — написал один из пользователей.
Некоторые в комментариях поздравили героя ролика с тем, что, даже упав, он не пролил пиво, которое держал в руке.
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