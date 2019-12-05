В РПЦ не поддержали образовательную программу "Классические беседы"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Учебные заведения Русской православной церкви не могут использовать образовательную программу "Классические беседы", следует из заявления синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата, которое было опубликовано на сайте РПЦ.
Как отмечается, заявление синодального отдела сделано в связи с неоднократными обращениями педагогической и родительской общественности о продвижении в России программы семейного образования "Классические беседы".
"Программа семейного образования "Классические беседы"… не может рассматриваться в качестве программы, допущенной от лица Русской православной церкви для использования в образовательных целях", - говорится в заявлении.
Авторы текста уточняют, что "Классические беседы" не имеют грифа синодального отдела религиозного образования и катехизации и "не могут быть представлены на любых церковных, церковно-государственных и церковно-общественных форумах, в том числе на международных Рождественских образовательных чтениях в качестве программы духовно-нравственного образования, основанной на традиционных для православия семейных ценностях".
Сообщество "Классические беседы", как сказано на сайте, существует "в форме небольших объединений семей, разделяющих традиционные христианские ценности" и предлагает "учебные материалы для семейного образования, которые не противоречат православному учению и мировоззрению". "Классические беседы" на партнерских условиях реализует программы сообщества "Classical Conversations" (США) на территории России, Украины, Белоруссии и других стран. По данным сайта, в мире к этой программе присоединились почти 50 000 семей (более 125 000 детей).