В РПЦ не поддержали образовательную программу "Классические беседы"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Учебные заведения Русской православной церкви не могут использовать образовательную программу "Классические беседы", следует из заявления синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата, которое было опубликовано на сайте РПЦ.

Как отмечается, заявление синодального отдела сделано в связи с неоднократными обращениями педагогической и родительской общественности о продвижении в России программы семейного образования "Классические беседы".

"Программа семейного образования "Классические беседы"… не может рассматриваться в качестве программы, допущенной от лица Русской православной церкви для использования в образовательных целях", - говорится в заявлении.

Авторы текста уточняют, что "Классические беседы" не имеют грифа синодального отдела религиозного образования и катехизации и "не могут быть представлены на любых церковных, церковно-государственных и церковно-общественных форумах, в том числе на международных Рождественских образовательных чтениях в качестве программы духовно-нравственного образования, основанной на традиционных для православия семейных ценностях".