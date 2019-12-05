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Религия и мировоззрение
2019-12-05T10:30+0300
https://ria.ru/20191205/1561969481.html
В РПЦ не поддержали образовательную программу "Классические беседы"
https://cdn23.img.ria.ru/images/147551/68/1475516822_0:257:3001:1945_1036x0_80_0_0_f5b6322a747b200188abd00bc70942ce.jpg
РИА Новости

В РПЦ не поддержали образовательную программу "Классические беседы"

10:30 05.12.2019
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© Fotolia / denisismagilovДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Fotolia / denisismagilov
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Учебные заведения Русской православной церкви не могут использовать образовательную программу "Классические беседы", следует из заявления синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата, которое было опубликовано на сайте РПЦ.
Как отмечается, заявление синодального отдела сделано в связи с неоднократными обращениями педагогической и родительской общественности о продвижении в России программы семейного образования "Классические беседы".
"Программа семейного образования "Классические беседы"… не может рассматриваться в качестве программы, допущенной от лица Русской православной церкви для использования в образовательных целях", - говорится в заявлении.
Авторы текста уточняют, что "Классические беседы" не имеют грифа синодального отдела религиозного образования и катехизации и "не могут быть представлены на любых церковных, церковно-государственных и церковно-общественных форумах, в том числе на международных Рождественских образовательных чтениях в качестве программы духовно-нравственного образования, основанной на традиционных для православия семейных ценностях".
Сообщество "Классические беседы", как сказано на сайте, существует "в форме небольших объединений семей, разделяющих традиционные христианские ценности" и предлагает "учебные материалы для семейного образования, которые не противоречат православному учению и мировоззрению". "Классические беседы" на партнерских условиях реализует программы сообщества "Classical Conversations" (США) на территории России, Украины, Белоруссии и других стран. По данным сайта, в мире к этой программе присоединились почти 50 000 семей (более 125 000 детей).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваБелоруссияСШАОбщество
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