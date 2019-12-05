Ученые сравнили возможности сельского хозяйства России и Бразилии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) совместно с коллегами из федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) провели междисциплинарное сравнительное исследование сельских регионов двух стран, результаты которого, по их словам, помогут лучше понять направление аграрной эволюции в рамках сотрудничества стран БРИКС, сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня на фоне большого объема статистических сведений о сельском хозяйстве стран БРИКС существует, по словам авторов исследования, запрос на глубокий междисциплинарный анализ на уровне конкретных аграрных регионов и локальных сельских сообществ.

"Успех аграрной отрасли БРИКС определяет не только жизнь сельских регионов этих стран, но также оказывает существенное влияние на развитие общественной и политической ситуации в целом. Более того, сельское хозяйство Бразилии и Китая давно вышло за национальные рамки и определяет общемировые условия", - заявил директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин.

Согласно данным ученых, Россию сближает с другими странами БРИКС социально-экономическая поляризация сельскохозяйственных производителей, в условиях которой примерно половину продукции производят мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, а другую половину - крупные производители, как, например, агрохолдинги.

Для всех стран БРИКС характерен значительный разрыв в уровне жизни и социальной инфраструктуры между городом и селом. Для России и Бразилии доля сельского населения в настоящее время составляет примерно 25%, а приток мигрантов из сел в города не ослабевает.

Обе страны развивают прежде всего экспортно-ориентированные отрасли: для Бразилии это в первую очередь – соя, для России – пшеница. По экспорту этих культур страны являются признанными мировыми лидерами, что, по мнению исследователей, обусловлено в том числе ростом производительности при внедрении новых агротехнологий.

Как обнаружили ученые, для сельского хозяйства и России, и Бразилии характерны "зеленые" тенденции: исследование зафиксировало спонтанный рост экономики хозяйств, ориентированных на развитие рекреационных зон и производство экологически чистой продукции.

И в Бразилии, и в России существуют как процветающие, так и депрессивные сельские регионы, разница в уровне экономического развития между которыми все возрастает. В обеих странах наблюдается рост социальных противоречий, связанный со стремительной трансформацией аграрного сектора.

В рамках исследования были проведены опросы сельских жителей штата Ри́у-Гра́нди-ду-Сул, а также жителей Краснодарского Края и Московской области. Его результаты показывают, что фермеры обеих стран ожидают от государства гарантий сбыта фермерской продукции на локальных, национальных и международных рынках, для чего требуется расширение сельскохозяйственной кооперации.

На российских исследователей большое впечатление произвели достижения бразильской сельскохозяйственной науки, связанные с успехами научно-исследовательских центров корпорации ЭМБРАПА. Также были отмечены успехи новейшей сети локальных университетов сельского развития.

В свою очередь бразильские коллеги высоко оценили в России доступность школьного образования и систему домов культуры и библиотек. По их словам, этот опыт может оказаться чрезвычайно полезен при ликвидации неграмотности и распространении культуры во многих сельских регионах Бразилии.