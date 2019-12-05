"Её уволили за откровенные фотографии". Как соцсети создают наш имидж

Справедливо ли увольнение учительницы или чиновницы за неподобающее, по мнению начальника, поведение в социальных сетях? Нужно ли сварщику следить за имиджем, который он там создает? Остаются ли социальные сети нашим личным пространством, или пора включать самоцензуру, чтобы не жалеть о неприличных снимках, которые в любой момент могут найти в интернете коллеги или родители?