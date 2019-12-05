"Её уволили за откровенные фотографии". Как соцсети создают наш имидж

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Справедливо ли увольнение учительницы или чиновницы за неподобающее, по мнению начальника, поведение в социальных сетях? Нужно ли сварщику следить за имиджем, который он там создает? Остаются ли социальные сети нашим личным пространством, или пора включать самоцензуру, чтобы не жалеть о неприличных снимках, которые в любой момент могут найти в интернете коллеги или родители?
Что лучше не публиковать в социальных сетях, обсуждают Лина, Наташа и Ксюша. Руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров объясняет, может ли работодатель спрашивать ссылку на социальные сети, и представителям каких профессий нужно задуматься об имидже, который они создают.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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