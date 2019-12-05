Осторожно, яд! Самые опасные национальные блюда разных стран

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Знакомство с новой страной будет неполным без дегустации местной еды и напитков. Популярность гастротуризма набирает обороты, но с некоторыми деликатесами следует быть крайне осторожными или не пробовать их вовсе. О том, какие традиционные блюда могут оказаться смертельно опасными, — в материале РИА Новости.

Фугу, медуза Номура: правильно приготовить

Знаменитое японское фугу вряд ли удастся попробовать где-либо, кроме Страны восходящего солнца или специализированных ресторанов. В других местах ядовитых представителей семейства иглобрюхих просто не умеют готовить.

В печени, икре, желчном пузыре и коже этих рыб содержится тетродотоксин. Противоядия от него нет, смерть наступает в течение нескольких часов.

"Фугу умеют разделывать только в Японии, — говорит директор московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура. — Туристы оценят: там в ресторанах — безопасно и очень вкусно". Кстати, сейчас научились выращивать иглобрюхих без яда.

Список смертельно опасных азиатских морепродуктов продолжают Номура. Вес этих огромных медуз достигает 200 килограммов. Они очень мешают рыбакам, попадая в сети. Бороться с Номура решили просто: включать их в меню. Готовят этих морских обитателей в Японии и Китае. Но подходить к процессу тоже нужно очень аккуратно: они ядовиты, возможен летальный исход.

Осьминог и кровавые моллюски: задушат и заразят

В Корее и других странах Азии подают традиционное блюдо — сан нак джи. Это осьминог, его едят живым, полив соусом и отрезая щупальца, которые при этом шевелятся и даже расползаются. Если не очень тщательно прожевать, "рука" головоногого может присосаться к горлу и буквально задушить гурмана.

Кровавых моллюсков — Tegillarca granosa — готовят и выращивают во многих странах. Их мясо богато гемоглобином, употребляется обычно в вареном виде, но можно и в сыром. Однако, например, в Шанхае этот деликатес запрещен. Считается, что около 30 лет назад именно Tegillarca granosa стали причиной вспышки гепатита А — тогда заразились около 300 тысяч человек.

Фесикх: 80 человек отравились, два — погибли

Традиционное для египтян блюдо — ферментированная кефаль — известно еще со времен фараонов. Едят его на Шем-эль-Ниссим (весенний праздник, отмечаемый после коптской Пасхи). Приготовление (сушат на солнце, заливают соляным рассолом) требует особых навыков. Иначе — здравствуй, ботулотоксин: тяжелое поражение нервной системы, прогрессирующий паралич и остановка дыхания.

"Фесикх продается в супермаркетах. Я купила попробовать, думала, это что-то типа копченой рыбы, — рассказывает гид в Хургаде и Каире Надежда Курганская. — Но когда открыли, сильно разочаровались — запах тухлятины и вкус ужасный".

Она спрашивала у знакомых египтян, не опасен ли фесикх. Кто-то ответил, что нет, если покупать у проверенных поставщиков. Но другие вспомнили, что в этом году около 80 человек были госпитализированы c отравлением, двое скончались.

Хаукарль: запах аммиака и сероводорода

Несвежую рыбу едят и на другом конце света — в Исландии. Хаукарль (вяленая акула, пролежавшая несколько месяцев в земле или гравии) — гастрономическая визитка страны. На приготовление деликатеса идет, как правило, мясо гренландской полярной, реже — исполинской акулы (ее нельзя ловить промышленным способом). Но блюдо с запахом аммиака и сероводорода может быть опасно, если нарушена технология.

В другом виде мясо непригодно для питания, так как содержит много мочевины и аммиака. Были случаи, когда им травились белые медведи или собаки. Интоксикация сопровождается конвульсиями и может привести к смерти. Правильно приготовленная тухлая акула безопасна.

Копальхен: голодный олень из болота

Похожее блюдо, только из оленины, есть и на российском Севере. Это копальхен — традиционная еда чукчей, ненцев, хантов, эскимосов. Голодного (несколько дней не кормят, чтобы очистился кишечник) оленя душат и погружают в болото, засыпая торфом, ветками, камнями. Извлекают через несколько месяцев — блюдо готово. Так же готовят мясо моржей, тюленей, уток и даже китов.

Эксперты предупреждают: любой человек, если только он не ест копальхен с детства, получит сильнейшее отравление.

"Эти древние традиции коренных народов Севера напрямую связаны с отсутствием иных условий хранения или обработки продуктов, — объясняет автор-методист проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. — Они детей своих приучали с малых лет есть сырое мясо, готовили организм к такой пище".

Рамбутан и аки: лучше с рыбой и без косточек

Яркие тропические фрукты даже с самым приятным запахом могут быть опасны. Например, рамбутан, популярный в Юго-Восточной Азии, употребляют в сыром и консервированном виде. Но его ядовитые семена съедобны только обжаренными. Содержит токсины и кожура.