РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-05T16:09+0300
https://ria.ru/20191205/1561966978.html
Осторожно, яд! Самые опасные национальные блюда разных стран
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/87/1561968775_0:102:3183:1892_1036x0_80_0_0_f1b11081d12de85523a5c0778e701f28.jpg
РИА Новости

Осторожно, яд! Самые опасные национальные блюда разных стран

08:00 05.12.2019 (обновлено: 16:09 05.12.2019)
17167
© AFP 2019 / Jung Yeon-JeЮжнокорейский мужчина и женщина едят живого осьминога на фестиваля еды в Сеуле
Южнокорейский мужчина и женщина едят живого осьминога на фестиваля еды в Сеуле
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Знакомство с новой страной будет неполным без дегустации местной еды и напитков. Популярность гастротуризма набирает обороты, но с некоторыми деликатесами следует быть крайне осторожными или не пробовать их вовсе. О том, какие традиционные блюда могут оказаться смертельно опасными, — в материале РИА Новости.

Фугу, медуза Номура: правильно приготовить

Знаменитое японское фугу вряд ли удастся попробовать где-либо, кроме Страны восходящего солнца или специализированных ресторанов. В других местах ядовитых представителей семейства иглобрюхих просто не умеют готовить.
В печени, икре, желчном пузыре и коже этих рыб содержится тетродотоксин. Противоядия от него нет, смерть наступает в течение нескольких часов.
"Фугу умеют разделывать только в Японии, — говорит директор московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура. — Туристы оценят: там в ресторанах — безопасно и очень вкусно". Кстати, сейчас научились выращивать иглобрюхих без яда.
CC BY 2.0 / Hajime NAKANO / Fugu SashimiСашими из фугу
Сашими из фугу
CC BY 2.0 / Hajime NAKANO / Fugu Sashimi
Сашими из фугу
Список смертельно опасных азиатских морепродуктов продолжают Номура. Вес этих огромных медуз достигает 200 килограммов. Они очень мешают рыбакам, попадая в сети. Бороться с Номура решили просто: включать их в меню. Готовят этих морских обитателей в Японии и Китае. Но подходить к процессу тоже нужно очень аккуратно: они ядовиты, возможен летальный исход.

Осьминог и кровавые моллюски: задушат и заразят

В Корее и других странах Азии подают традиционное блюдо — сан нак джи. Это осьминог, его едят живым, полив соусом и отрезая щупальца, которые при этом шевелятся и даже расползаются. Если не очень тщательно прожевать, "рука" головоногого может присосаться к горлу и буквально задушить гурмана.
CC BY 2.0 / LWYang / Sannakji, a raw small octupus in Korean cuisineСан нак джи
Сан Нак Джи
CC BY 2.0 / LWYang / Sannakji, a raw small octupus in Korean cuisine
Сан нак джи
Кровавых моллюсков — Tegillarca granosa — готовят и выращивают во многих странах. Их мясо богато гемоглобином, употребляется обычно в вареном виде, но можно и в сыром. Однако, например, в Шанхае этот деликатес запрещен. Считается, что около 30 лет назад именно Tegillarca granosa стали причиной вспышки гепатита А — тогда заразились около 300 тысяч человек.
© Depositphotos / amnachphotoСвежие кровавые моллюски
Свежие кровавые моллюски
© Depositphotos / amnachphoto
Свежие кровавые моллюски

Фесикх: 80 человек отравились, два — погибли

Традиционное для египтян блюдо — ферментированная кефаль — известно еще со времен фараонов. Едят его на Шем-эль-Ниссим (весенний праздник, отмечаемый после коптской Пасхи). Приготовление (сушат на солнце, заливают соляным рассолом) требует особых навыков. Иначе — здравствуй, ботулотоксин: тяжелое поражение нервной системы, прогрессирующий паралич и остановка дыхания.
CC BY-SA 4.0 / Faris knight (cropped a photo) / Фесикх
Фесих
CC BY-SA 4.0 / Faris knight (cropped a photo) /
Фесикх
"Фесикх продается в супермаркетах. Я купила попробовать, думала, это что-то типа копченой рыбы, — рассказывает гид в Хургаде и Каире Надежда Курганская. — Но когда открыли, сильно разочаровались — запах тухлятины и вкус ужасный".
Она спрашивала у знакомых египтян, не опасен ли фесикх. Кто-то ответил, что нет, если покупать у проверенных поставщиков. Но другие вспомнили, что в этом году около 80 человек были госпитализированы c отравлением, двое скончались.
Прогулка верхом на верблюде
28 ноября, 08:00Туризм
Выгодно ли ехать в Египет на новогодние праздники

Хаукарль: запах аммиака и сероводорода

Несвежую рыбу едят и на другом конце света — в Исландии. Хаукарль (вяленая акула, пролежавшая несколько месяцев в земле или гравии) — гастрономическая визитка страны. На приготовление деликатеса идет, как правило, мясо гренландской полярной, реже — исполинской акулы (ее нельзя ловить промышленным способом). Но блюдо с запахом аммиака и сероводорода может быть опасно, если нарушена технология.
В другом виде мясо непригодно для питания, так как содержит много мочевины и аммиака. Были случаи, когда им травились белые медведи или собаки. Интоксикация сопровождается конвульсиями и может привести к смерти. Правильно приготовленная тухлая акула безопасна.
Рыбьи головы в Морском музее Рейкьявика
5 октября 2018, 08:00Туризм
Зажать нос, закрыть глаза. Почему в Исландии туристов угощают тухлой акулой

Копальхен: голодный олень из болота

Похожее блюдо, только из оленины, есть и на российском Севере. Это копальхен — традиционная еда чукчей, ненцев, хантов, эскимосов. Голодного (несколько дней не кормят, чтобы очистился кишечник) оленя душат и погружают в болото, засыпая торфом, ветками, камнями. Извлекают через несколько месяцев — блюдо готово. Так же готовят мясо моржей, тюленей, уток и даже китов.
Эксперты предупреждают: любой человек, если только он не ест копальхен с детства, получит сильнейшее отравление.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставительница коренного населения предлагает традиционное чукотское блюдо из мяса кита во время культурно-спортивного фестиваля морских охотников "Берингия-2011" в поселке Лаврентия Чукотского района
Представительница коренного населения предлагает традиционное чукотское блюдо из мяса кита во время культурно-спортивного фестиваля морских охотников Берингия-2011 в поселке Лаврентия Чукотского района
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Представительница коренного населения предлагает традиционное чукотское блюдо из мяса кита во время культурно-спортивного фестиваля морских охотников "Берингия-2011" в поселке Лаврентия Чукотского района
"Эти древние традиции коренных народов Севера напрямую связаны с отсутствием иных условий хранения или обработки продуктов, — объясняет автор-методист проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. — Они детей своих приучали с малых лет есть сырое мясо, готовили организм к такой пище".

Рамбутан и аки: лучше с рыбой и без косточек

Яркие тропические фрукты даже с самым приятным запахом могут быть опасны. Например, рамбутан, популярный в Юго-Восточной Азии, употребляют в сыром и консервированном виде. Но его ядовитые семена съедобны только обжаренными. Содержит токсины и кожура.
© Фото : Pixabay/GoPlaces Рамбутан
Рамбутан
© Фото : Pixabay/GoPlaces
Рамбутан
Плоды национального фрукта Ямайки — аки — нельзя есть, пока они не раскроются естественным образом. Иначе вам грозит отравление гипоглицином. Употреблять в пищу можно только мякоть, а не черные косточки или кожуру. На Ямайке фрукт варят и подают, например, с соленой треской (сайдой, хеком), луком, помидорами, перцем чили. В Африке аки добавляют в суп, а также жарят.
CC0 / Public domain / Аки
Аки
CC0 / Public domain /
Аки
2001463129
ТуризмЕда - ТуризмЮго-Восточная АзияТуризмИсландияЮжная КореяКитайЯмайкаЯпонияЕгипетШанхай
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 гривен
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Экономический форум Россия – Африка. День второй
США: Россия съедает наш обед в Африке
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Военные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец
Наталья Дыдышко с сыном после очередного курса химиотерапии
Кто спасет оставшихся без лекарств пациентов
Российский предприниматель Виктор Бут
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне
"Мы можем поладить". НАТО планирует отказаться от "российской угрозы"
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Саммит НАТО в Великобритании
Миллиарды "за защиту": как США наживаются на союзниках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
03:40Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в парках Москвы
Лента новостейМолния