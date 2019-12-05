Осторожно, яд! Самые опасные национальные блюда разных стран

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Знакомство с новой страной будет неполным без дегустации местной еды и напитков. Популярность гастротуризма набирает обороты, но с некоторыми деликатесами следует быть крайне осторожными или не пробовать их вовсе. О том, какие традиционные блюда могут оказаться смертельно опасными, — в материале РИА Новости.
Фугу, медуза Номура: правильно приготовить
Знаменитое японское фугу вряд ли удастся попробовать где-либо, кроме Страны восходящего солнца или специализированных ресторанов. В других местах ядовитых представителей семейства иглобрюхих просто не умеют готовить.
В печени, икре, желчном пузыре и коже этих рыб содержится тетродотоксин. Противоядия от него нет, смерть наступает в течение нескольких часов.
"Фугу умеют разделывать только в Японии, — говорит директор московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура. — Туристы оценят: там в ресторанах — безопасно и очень вкусно". Кстати, сейчас научились выращивать иглобрюхих без яда.
Сашими из фугу
Список смертельно опасных азиатских морепродуктов продолжают Номура. Вес этих огромных медуз достигает 200 килограммов. Они очень мешают рыбакам, попадая в сети. Бороться с Номура решили просто: включать их в меню. Готовят этих морских обитателей в Японии и Китае. Но подходить к процессу тоже нужно очень аккуратно: они ядовиты, возможен летальный исход.
Осьминог и кровавые моллюски: задушат и заразят
В Корее и других странах Азии подают традиционное блюдо — сан нак джи. Это осьминог, его едят живым, полив соусом и отрезая щупальца, которые при этом шевелятся и даже расползаются. Если не очень тщательно прожевать, "рука" головоногого может присосаться к горлу и буквально задушить гурмана.
Сан нак джи
Кровавых моллюсков — Tegillarca granosa — готовят и выращивают во многих странах. Их мясо богато гемоглобином, употребляется обычно в вареном виде, но можно и в сыром. Однако, например, в Шанхае этот деликатес запрещен. Считается, что около 30 лет назад именно Tegillarca granosa стали причиной вспышки гепатита А — тогда заразились около 300 тысяч человек.
Свежие кровавые моллюски
Фесикх: 80 человек отравились, два — погибли
Традиционное для египтян блюдо — ферментированная кефаль — известно еще со времен фараонов. Едят его на Шем-эль-Ниссим (весенний праздник, отмечаемый после коптской Пасхи). Приготовление (сушат на солнце, заливают соляным рассолом) требует особых навыков. Иначе — здравствуй, ботулотоксин: тяжелое поражение нервной системы, прогрессирующий паралич и остановка дыхания.
Фесикх
"Фесикх продается в супермаркетах. Я купила попробовать, думала, это что-то типа копченой рыбы, — рассказывает гид в Хургаде и Каире Надежда Курганская. — Но когда открыли, сильно разочаровались — запах тухлятины и вкус ужасный".
Она спрашивала у знакомых египтян, не опасен ли фесикх. Кто-то ответил, что нет, если покупать у проверенных поставщиков. Но другие вспомнили, что в этом году около 80 человек были госпитализированы c отравлением, двое скончались.
28 ноября, 08:00ТуризмВыгодно ли ехать в Египет на новогодние праздники
Хаукарль: запах аммиака и сероводорода
Несвежую рыбу едят и на другом конце света — в Исландии. Хаукарль (вяленая акула, пролежавшая несколько месяцев в земле или гравии) — гастрономическая визитка страны. На приготовление деликатеса идет, как правило, мясо гренландской полярной, реже — исполинской акулы (ее нельзя ловить промышленным способом). Но блюдо с запахом аммиака и сероводорода может быть опасно, если нарушена технология.
В другом виде мясо непригодно для питания, так как содержит много мочевины и аммиака. Были случаи, когда им травились белые медведи или собаки. Интоксикация сопровождается конвульсиями и может привести к смерти. Правильно приготовленная тухлая акула безопасна.
5 октября 2018, 08:00ТуризмЗажать нос, закрыть глаза. Почему в Исландии туристов угощают тухлой акулой
Копальхен: голодный олень из болота
Похожее блюдо, только из оленины, есть и на российском Севере. Это копальхен — традиционная еда чукчей, ненцев, хантов, эскимосов. Голодного (несколько дней не кормят, чтобы очистился кишечник) оленя душат и погружают в болото, засыпая торфом, ветками, камнями. Извлекают через несколько месяцев — блюдо готово. Так же готовят мясо моржей, тюленей, уток и даже китов.
Эксперты предупреждают: любой человек, если только он не ест копальхен с детства, получит сильнейшее отравление.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставительница коренного населения предлагает традиционное чукотское блюдо из мяса кита во время культурно-спортивного фестиваля морских охотников "Берингия-2011" в поселке Лаврентия Чукотского района
Представительница коренного населения предлагает традиционное чукотское блюдо из мяса кита во время культурно-спортивного фестиваля морских охотников "Берингия-2011" в поселке Лаврентия Чукотского района
"Эти древние традиции коренных народов Севера напрямую связаны с отсутствием иных условий хранения или обработки продуктов, — объясняет автор-методист проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. — Они детей своих приучали с малых лет есть сырое мясо, готовили организм к такой пище".
Рамбутан и аки: лучше с рыбой и без косточек
Яркие тропические фрукты даже с самым приятным запахом могут быть опасны. Например, рамбутан, популярный в Юго-Восточной Азии, употребляют в сыром и консервированном виде. Но его ядовитые семена съедобны только обжаренными. Содержит токсины и кожура.
Плоды национального фрукта Ямайки — аки — нельзя есть, пока они не раскроются естественным образом. Иначе вам грозит отравление гипоглицином. Употреблять в пищу можно только мякоть, а не черные косточки или кожуру. На Ямайке фрукт варят и подают, например, с соленой треской (сайдой, хеком), луком, помидорами, перцем чили. В Африке аки добавляют в суп, а также жарят.