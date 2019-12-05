Робби Уильямс рассказал, как ему удалось похудеть за несколько месяцев

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс рассказал, что бросив курить, за несколько месяцев смог похудеть на несколько килограммов, сообщает Mirror.
"В мае 2018 года мы с женой договорились, что к началу 2019 я должен бросить курить. В ноябре я твердо решил: почему бы и нет. В конце концов, я улучшу здоровье и физическую форму. В январе я смог расстаться с вредной привычкой. У меня даже мысли в голове стали более ясными и четкими", — прокомментировал исполнитель.
Сейчас Уильямс следит за питанием и занимается спортом: играет в гольф и боксирует.
"Я много играю в гольф. Эта игра помогает не только тренировать тело, но и подолгу находиться на свежем воздухе. Что касается бокса, то это тяжело, но так приятно", — пояснил певец.