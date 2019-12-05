Робби Уильямс рассказал, как ему удалось похудеть за несколько месяцев

"В мае 2018 года мы с женой договорились, что к началу 2019 я должен бросить курить. В ноябре я твердо решил: почему бы и нет. В конце концов, я улучшу здоровье и физическую форму. В январе я смог расстаться с вредной привычкой. У меня даже мысли в голове стали более ясными и четкими", — прокомментировал исполнитель.